CHP Meclisi üyesi: Adalet sadece Maltepe'ye değil, Edirne'ye de lazım

CHP Meclis üyesi Emre Çam, Fransa’da Avrupa Konseyi binasının önünde düzenlenen eylemde konuştu. Çam, tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak "Adalet sadece Maltepe’ye değil, Edirne’ye de lazım, Kandıra Kadın Cezaevi’ne de lazım, Silivri’ye de lazım, Bakırköy Kadın Cezaevi’ne de lazım” dedi.

DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre, Fransa’da AİHM’e referandum için yapılan başvurusu sonrası düzenlenen eyleme CHP de destek verdi.

Partililer, Avrupa Konseyi binasının önünde Türkiye’deki gibi ‘Adalet Yürüyüşü’ yaptı.

Burada konuşan Çam, “Adalet sadece Maltepe’ye değil, Edirne’ye de lazım, Kandıra Kadın Cezaevi’ne de lazım, Silivri’ye de lazım, Bakırköy Kadın Cezaevi’ne de lazım” dedi.

Baden Württemberg Eyaleti CHP Başkanı Kazım Kaya da‘tutuklu gazetecilerin ve aydınların hemen serbest bırakılmalarını’ talep etti.

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasının ardından CHP Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.

Demirtaş, 4 Kasım 2016’da tutuklanarak Edirne Cezaevi’ne gönderilmişti. HDP’nin halen 11 vekili çeşitli cezaevlerinde tutuklu buluyor.