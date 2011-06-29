T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP MECLİS YÖNETİMİ BELİRLENDİ TBMM (A.A)

29 Haziran 2011 18:06

-CHP MECLİS YÖNETİMİ BELİRLENDİ TBMM (A.A) - 29.06.2011 - CHP Meclis yönetimi belirlendi.  CHP'nin basına kapalı toplantısında, ilk olarak grup başkanvekilliği için seçim yapıldı. Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan'ın aday olarak katıldığı ve 129 milletvekilinin oy kullandığı seçimde, üç milletvekili 117'şer oy alarak, CHP'nin yeni grup başkanvekilleri oldu. Seçimlerde, 12 oy ise boş ve geçersiz sayıldı.  Grup Yönetim Kurulunun 9 üyesi de belirlendi. Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Adana Milletvekili Ali Demirçalı, Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Manisa Milletvekili Sakine Öz, Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Grup Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildi. Grup Disiplin Kurulu ise Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt ve Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'dan oluştu. Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve İzmir Milletvekili Aşkın Türeli de grup denetçisi seçildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24