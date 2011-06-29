-CHP MECLİS YÖNETİMİ BELİRLENDİ TBMM (A.A) - 29.06.2011 - CHP Meclis yönetimi belirlendi. CHP'nin basına kapalı toplantısında, ilk olarak grup başkanvekilliği için seçim yapıldı. Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan'ın aday olarak katıldığı ve 129 milletvekilinin oy kullandığı seçimde, üç milletvekili 117'şer oy alarak, CHP'nin yeni grup başkanvekilleri oldu. Seçimlerde, 12 oy ise boş ve geçersiz sayıldı. Grup Yönetim Kurulunun 9 üyesi de belirlendi. Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Adana Milletvekili Ali Demirçalı, Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Manisa Milletvekili Sakine Öz, Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Grup Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildi. Grup Disiplin Kurulu ise Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt ve Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'dan oluştu. Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve İzmir Milletvekili Aşkın Türeli de grup denetçisi seçildi.