CHP, Meclis'in "Güvenli gıdaya erişimde yaşanan sorunları" araştırmasını istedi: Her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda israf oluyor

CHP, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde, güvenli gıdaya erişimde yaşanan sorunların tespiti, bu sorunların ortadan kaldırılması amacıyla altyapı çalışması yapılabilmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdi. Önergeyi hazırlayan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda kayıp/israf oluyor" açıklamasını yaptı.

Aydoğan, önergesi için yaptığı yazılı açıklamada, "Beslenme, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından ve sağlıklı bir yaşam sürecinin de en temel kriterlerinden biridir. Sağlıklı bir yaşam sürecinin ilk adımı sağlıklı beslenme ile başlar ve sağlıklı beslenmenin en önemli esaslarından biri gıda güvenliğidir. Güvenli ve yeterli gıdaya ulaşım evrensel bir insan hakkıdır. Bu hakkın adil bir biçimde tesis edilmesi için politikalar üretmek, özellikle TBMM çatısı altında yasal düzenlemelerle desteklenecek araştırma komisyonu kurulması çok değerli olacak." görüşünü savundu.

Aydoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 2012-2020 arasında dünyada gıda güvenliğinde en çok kan kaybeden 7. ülke oldu"

3 milyar insan sağlıklı besleyici gıdaya düzenli biçimde ulaşamıyor. Dünya nüfusunun 3’te 1’i sağlıklı beslenemiyor. The Economist tarafından derlenen Küresel Gıda Güvenliği Endeksi sıralamasında Türkiye, 2012-2020 arasında dünyada gıda güvenliğinde en çok kan kaybeden 7'nci ülke oldu. Özellikle son 1 yılda 6 basamak birden gerilemişiz. Bunun önüne geçilmezse çok daha zor zamanlarla karşı karşıya kalacağız. Ayrıca gıda kaynaklı hastalıkların ciddi bir iş gücü ve maddi kayba yol açtığı ve bu 400 bin ölümün tamamıyla önlenebilir olduğu bildiriliyor. Dünyada bugün yaklaşık 800 milyon insan aç ve bu sayı Covid pandemisi nedeniyle daha da artacak gibi duruyor. Covid öncesi dönem ve sonrasında aç kalan insanların sayısındaki artış araştırılmalı. Önemler alınmazsa bu iş daha da kötüye gidecek.

"Her yıl neredeyse 19 milyon ton gıda kayıp/israf oluyor"

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve üreticilerin üretime devam etmesi gerekiyor. FAO’nun stratejik planlarına göre dünya nüfus artışı göz önüne alındığında mevcut tarımsal üretimin yüzde 70’e yakın artırılması gerekliliği ortaya çıkmış durumda. Yakın zamanda Tarım Bakanı’nın yaptığı açıklamada ülkemizde her yıl nerdeyse 19 milyon ton gıda kayıp/israf oluyor. ‘Tarladan çatala’ şeklinde ifade edilen tüm süreçte yaşanan kayıp ve israfın geldiği nokta çok üzücü." (ANKA)