T24 LogoT24 Logo
Çevre

CHP: Manyas Kuş Cenneti yok olmasın!

CHP'li Havutça, bölgenin araştırılması için Meclis araştırma önergesi verdi

08 Mart 2016 21:02

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, yüz binlerce kuşun konakladığı ve uluslararası koruma altına alınan Manyas Kuş Cenneti’nin yok olma tehdidinde olduğunu söyledi. Son 14 yılda kirlilik oranında artış nedeniyle canlı popülasyonun azaldığını, balıkların ve birçok türün ölümüne neden olduğuna dikkat çekti. Sudaki oksijenin azalmasıyla gölün doğal yaşam dengesinin bozulduğunu anlatan Havutça, gölün çevresinin 2-3 metre bataklıkla sarıldığını, kuşların beslenme kaynaklarının azaldığını ifade etti. 

Havutça, “Ağır metaller, kuşların bünyelerinde birikerek yaşamları için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Göl civarındaki arazilerin üzerindeki tarım alanları çok kirli göl suyuyla sulanmaktadır. Daha sonra ise bu sular drenaj suları ile göle ulaşmakta ve göl tarım ilacı kirliliğine maruz kalmaktadır” dedi.

Manyas’ın durumunu için Meclis araştırma önergesi veren Havutça’nın değerlendirmeleri şöyle:

“Manyas Kuş Gölü Türkiye'nin altıncı büyük gölüdür. Göl, Manyas Çayı, Sığırcı Deresi, Mürüvvetler Deresi, Dutlu Deresi ve yeraltı suları ile beslenmektedir. Göl’ün çıkısı ise Karadere ile olmaktadır. Göl ve yakın çevresine 1981 yılında 1. Derece Doğal SİT Alanı statüsü verilmiştir. 200’ü aşkın kuş türü ile 23 balık türünün bulunduğu bilinen göldeki Milli Park’a 1975 yılında Avrupa Konseyi’nce A sınıfı diploma verilmiştir. Yöre halkı, tarıma dayalı küçük işletmelerin ve sanayi kuruluşlarının yarattığı kirlilikten ötürü oldukça şikayetçidir. 5 Haziran 2012 Dünya Çevre Günü Manyas Gölü’nde toplu balık ölümlerinin yaşanması izleyen günlerde de toplu kuş ölümlerinin yaşanması tehlikenin boyutlarını göstermektedir. Balya’da kurşun kirliliği bölgede dehşet saçan boyuttadır”.

ETİKETLER

manyaskuş gölühavutçameclis önergearaştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24