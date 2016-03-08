CHP: Manyas Kuş Cenneti yok olmasın!

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, yüz binlerce kuşun konakladığı ve uluslararası koruma altına alınan Manyas Kuş Cenneti’nin yok olma tehdidinde olduğunu söyledi. Son 14 yılda kirlilik oranında artış nedeniyle canlı popülasyonun azaldığını, balıkların ve birçok türün ölümüne neden olduğuna dikkat çekti. Sudaki oksijenin azalmasıyla gölün doğal yaşam dengesinin bozulduğunu anlatan Havutça, gölün çevresinin 2-3 metre bataklıkla sarıldığını, kuşların beslenme kaynaklarının azaldığını ifade etti.

Havutça, “Ağır metaller, kuşların bünyelerinde birikerek yaşamları için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Göl civarındaki arazilerin üzerindeki tarım alanları çok kirli göl suyuyla sulanmaktadır. Daha sonra ise bu sular drenaj suları ile göle ulaşmakta ve göl tarım ilacı kirliliğine maruz kalmaktadır” dedi.

Manyas’ın durumunu için Meclis araştırma önergesi veren Havutça’nın değerlendirmeleri şöyle:

“Manyas Kuş Gölü Türkiye'nin altıncı büyük gölüdür. Göl, Manyas Çayı, Sığırcı Deresi, Mürüvvetler Deresi, Dutlu Deresi ve yeraltı suları ile beslenmektedir. Göl’ün çıkısı ise Karadere ile olmaktadır. Göl ve yakın çevresine 1981 yılında 1. Derece Doğal SİT Alanı statüsü verilmiştir. 200’ü aşkın kuş türü ile 23 balık türünün bulunduğu bilinen göldeki Milli Park’a 1975 yılında Avrupa Konseyi’nce A sınıfı diploma verilmiştir. Yöre halkı, tarıma dayalı küçük işletmelerin ve sanayi kuruluşlarının yarattığı kirlilikten ötürü oldukça şikayetçidir. 5 Haziran 2012 Dünya Çevre Günü Manyas Gölü’nde toplu balık ölümlerinin yaşanması izleyen günlerde de toplu kuş ölümlerinin yaşanması tehlikenin boyutlarını göstermektedir. Balya’da kurşun kirliliği bölgede dehşet saçan boyuttadır”.