CHP Manisa İl Başkanı: Kentsel dönüşüm projelerindeki sorunların çözümü için heyet oluşturulacak

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Lalapaşa ve Mutlu mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşın yaşadığı sorunların çözümü için heyet oluşturacaklarını açıkladı.

CHP'li Balaban, Manisa’nın Lalapaşa ve Mutlu mahallelerinde yaklaşık iki yıldır süren kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlarla bir araya geldi. Balaban’ın yurttaşlarla buluşmasına; CHP Manisa Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal ve CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak da katıldı. Balaban, vatandaşları dinledikten sonra şunları söyledi:

“Kentimizin en köklü iki mahallesi olan Lalapaşa ve Mutlu mahallelerimizde bir kentsel dönüşüm problemi yaşanıyor. İki mahallemizdeki kentsel dönüşüm sebebiyle artan bir sosyal doku sancısı da önemli sıkıntılardan bir tanesi. CHP olarak her zaman insanların etnik kökenine, mezhebine, farklı dünya görüşüne, siyasi görüşüne bakmadan mağdur olanların yanındayız. Kentsel dönüşüm garabetini ortadan kalkması için halkın sesine kulak verilmeli. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadife Kale’de bir kentsel dönüşüm projesi yaptı ve kimse sıkıntıya girmedi. Eskişehir’de, Ankara’da kentsel dönüşüm projeleri yapıldı ve kimse mağdur olmadı. Herkesle uzlaşılarak ve hakları korunarak kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirildi. Lalapaşa ve Mutlu mahallelerinde de istediğimiz halkın sesine kulak verilmesi ve uzlaşılarak bu projenin hayata geçirilmesi.”

"Kimsenin mağdur edilmemesi talebinde bulunacağız"

Mahalle sakinlerinin yaşadığı sorununa çözüm bulunması noktasında bir heyet oluşturacaklarını dile getiren Balaban, şöyle konuştu:

“Oluşturacağımız bu heyet hem Manisa Valiliği’miz, hem kaymakamlığımız hem de Yunusemre Belediyesi ile görüşmeler yaparak mahalle sakinlerini sıkıntılarını gündeme taşıyacak. Sorun çözülene kadar oluşturduğumuz bu heyetimiz görev yapacak. Yaptığımız ziyaretlerde kentsel dönüşüm konusunda mahalle sakinlerine net bir tarih vermelerini ve kimsenin mağdur edilmemesi talebinde bulunacağız. Sorun çözüme kavuşuncaya kadar mahalle sakinlerimizin yanında olacağız."

"Kentsel dönüşüme değil rantsal dönüşüme karşıyız"

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak yaptığı açıklamada, iki mahallede yaşanan kentsel dönüşüm probleminde vatandaşların yanında olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

“2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yunusemre Belediyesi beraber kentsel dönüşüm projeyi ortaya çıkardılar. Ne yazık ki bu proje birçok garabete sebep oldu. Bunu çok iyi bilen yetkililer muhtarlık binasında askıya çıkarttıkları belgeleri halkla paylaşmadılar. Muhtarlık binasında askıya çıkan belgelerden haberi bile olmadı."

Halktan bilgi saklayarak bir projenin hayata geçirilemeyeceğini belirten Arcak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çok yanlış bir olgu. Daha sonraki süreçte mahalle sakinleri bu belgelerden haberdar olmadıkları ve askı süresini kaçırdıkları için projeye itiraz edemediler. Son olarak durumu yargıya taşıdılar. Daha sonra birçok mahalle sakinleri ile belediye ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin birinde sayın Çerçi mahalle sakinlerine tepki göstererek bağırıp çağırıp masadan kalktı. Bu projede birçok sıkıntı mevcut. Kimin hangi ada içerisindeki evde oturacağı belli değil. Kimi apartmanlara 7 kat, kimi apartmanlara ise 9 kata izin vermişler. Ayrıca binalar ise sıkışık düzen. İnsanlara hava alacakları bir yer bile bırakılmamış durumda. Yapılması düşünülen binaların nasıl olacağı, malzemelerinde ne kullanılacağı bile belli değil. Ama bakanlık ve belediye ısrarla ‘Biz bunu yapacağız’ diyor. Biz mahalle sakinlerimizin sonuna kadar yanındayız. Hukuksal mücadelelerinde de gerek desteği sağlayacağız. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Biz rantsal dönüşe karşıyız. Kentsel dönüşümde halkın çıkarları göz önünde tutulması gerekir. Görüyoruz ki sayın Çerçi kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm istiyor."