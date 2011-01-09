-CHP MANİSA İL BAŞKANI KAPLAN İSTİFA ETTİ MANİSA (A.A) - 09.01.2011 - CHP Manisa İl Başkanı Cahit Kaplan, Haziranda yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında İl Başkanı ve Salihli İlçe Başkanı Mazlum Nurlu, Saruhanlı İlçe Başkanı Muharrem Ekici, Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli, Soma İlçe Başkanı Abdullah Saka ile İl Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Başgülşen, Mustafa Kader, Nazım Şafak ve Veli Doğan ile Akhisar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Kurtul, Salihli İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Yüksel ve Özay Erdoğan aday olmak için görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Kaplan, CHP Genel Merkezinin 4 Ocak 2011 tarihli kararı gereği milletvekili aday adayı olmak için görevlerini bıraktıklarını söyledi. İstifa eden il, ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin yerlerini CHP Genel Merkezinin dolduracağını belirten Kaplan, ''CHP kadroları dinamik ve donanımlı ekiplerden oluşur. Biz yerimize aday olacak veya atanacak ismi genel merkezimize bildireceğiz. 10 gün içinde yeni atamalar yapılır'' dedi. Manisa Merkez İlçe Başkanı Hamza Kopal da ön seçim istediklerini kaydetti. Diğer ilçe başkanlarının da ön seçim istemesi üzerine İl Başkanı Kaplan, yılbaşı gecesi Soma'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme imkanı bularak konuyu ilettiğini, gelecek hafta Ankara'ya gidip ön seçim talebini ileteceklerini sözlerine ekledi. Kaplan, ''CHP'den Manisa'da kaç milletvekili aday adayı olur'' sorusuna ''50'yi bulur'' yanıtını verdi.