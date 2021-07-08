CHP Maltepe ilçe yönetimi düştü; ilçe başkanı Cengiz Erol, “Bu istifaları doğru bulmuyorum, ihanete uğradım” dedi

CHP’de Ümraniye, Sultanbeyli’de ilçe yönetimlerinin düşmesinin ardından önceki gün de CHP Maltepe İlçe Başkanlığı’nda 9 yöneticinin istifa etmesinin ardından yönetim düştü. İstifa eden ilçe yöneticileri tarafından ihanete uğrağını söyleyen CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol “İktidara yürüdüğümüz bu dönemde başarılı çalışmalara imza atarken bu istifaları doğru bulmuyorum. İhanete uğradım” dedi.

Yönetim kurulundaki istifalara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol “İktidara yürüdüğümüz bu dönemde başarılı çalışmalara imza atarken bu istifaları doğru bulmuyorum. Bu yaşanan gerçekten şaşırttı. Hiç beklemediğim bir hareketti. Ben ihanete uğradım. Ne maksatla yönetim düşürüldü bilmiyorum.Yapılanda birilerinin eli olduğu çok açık” dedi. İstifa eden 2 yöneticinin istifalarını geri çekmek istediğini ancak kabul edilmediğini de kaydeden Erol,“CHP İstanbul İl Başkanlığı, istifaları geri çekilmesini kabul etmemiş. Edebilir miydi? Edebilirdi. Şimdi İl Başkanlığı görevlendirme yapılacak. Daha sonra kayyım atanacak ve ona devredilecek. Kayyımla da 45 gün içinde tekrar seçime gidilecek” diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı ise istifa eden 2 yöneticinin dilekçelerini geri çektikleri ya da kabul edilmediği yönündeki iddialara karşı kendilerine herhangi bir başvuruda bulunulmadığını açıkladı.