Eski CHP Maltepe ilçe yöneticisi 'cinsel saldırı' iddiasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Maltepe'de bir kafede Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski CHP Maltepe ilçe yöneticisi U.K. (41) "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim de uygulanmadı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık U.K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Müşteki Z.Y.’nin avukatı önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Müşteki kötü niyetlidir"

Sanık avukatı Gazi Has yazılı beyanda bulunarak, müşteki Z.Y.’nin beyanlarının çelişkili ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ileri sürdü. Sanık avukatı, "Müşteki kötü niyetlidir ve yalan söylemektedir. Olaya ilişkin somut bir delil söz konusu değildir. Müvekkilimin beraatini ve tahliyesini talep ederim" şeklinde konuştu.

Beraat talep etti

Son sözü sorulan sanık U.K. üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık U.K.’yi "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak, olumlu kanaat elde edinilmediğinden cezada indirim de yapmadı. (DHA)