CHP’lileri ve gazeteci Fatih Portakal’ı mermiyle tehdit eden kişi: Bunların kendi ağızlarından bir şey duymadım, sosyal medyada okudum

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP'li isimleri ve gazeteci Fatih Portakal'ı mermi fotoğrafıyla tehdit eden isimle görüşmesini bugünkü köşesinde yazdı. Öztürk, "Bu kişileri vatan haini ilan etmesinin nedenini sorduğumda, 'Bunların kendi ağızlarından ben bir şey duymadım. Ama sosyal medyada bu kişilerle ilgili yazılanları okuyunca yaptıkları benim de kanıma dokundu' diyor." ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında, "Bu kişilerle ilgili yazılanlar, onların açıklamalarıyla 'darbe çağrısı yaptığı' şeklinde yorumlanıyor. İstanbul'da 813 bin oy farkla seçimi kazanmış, yerel seçimlerde 11 büyükşehir belediye başkanlığını kazanmış olan CHP'nin, bırakın darbe çağrısını, darbe gecesi TBMM'ye gidip darbe girişiminde bulunanlarla ilgili bildiride imzaları bulunuyor. Özgür Özel de o gece yine Grup Başkanvekili olarak TBMM'deydi. Trabzonlu Y., Özgür Özel'i de, Canan Kaftancıoğlu'nu da, Ekrem İmamoğlu'nun ağzından darbe lafı duymamış. Onların “Vatan hainliği” için neler söylediğinden de haberi yok. Ama “Sosyal medyada öyle diyorlar” diye o da mermileriyle sahneye çıkmış. Yani, bu kişilerin darbe yapacağına inanmış, kendi de darbecilere karşı kurşunlarla mücadele verecekmiş." ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

Olayların sorumlusu, her konuşmayı, her eleştiriyi darbeye bağlayanlardan kaynaklanıyor. Seçimle gelenin seçimle gideceğine bu ülkenin insanı inanıyor. Nitekim yıllardır büyütülen, her istekleri yerine getirilenler darbeye girişiminde bulunduğunda şu parti, bu parti demeden insanlar sokağa dökülmüştü. Yani, darbe girişimi belli bir siyasi parti mensupları tarafından değil, Atatürkçü subaylar, polisler, parti ayrımı olmadan mücadele veren halkımız tarafından önlenmiştir. O yüzden Özgür Özel'i, Canan Kaftancıoğlu'nu önü-arkası kesilmiş cümlelerle “Darbeyi ima etti” diye suçlamak da vicdanlı bir tutum değildir.

İşte, gelinen nokta tüfekli, tabancalı, mermili, fotoğraflı tehditlerdir… Toplumu gerenler gidişata bir kez daha baksın.

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