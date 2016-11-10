CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kasetli protesto

Kendilerini "Bayrağını Sevenler Topluluğu"olarak adlandıran bir grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu teröre destek verdiği iddiasıyla parti genel merkezi önünde protesto etti. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kendisiyle olduğu iddia edilen kasetten sonra istifa etmesiyle CHP'nin başınan gelen Kılıçdaroğlu'nun protesto edilmesi sırasında grup yere kaset attı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, göstericiler genel merkez önüne yaklaştırılmadı.

Güvenlik çemberi önünde grup adına açıklama yapan Önder Gökçekaya, Türkiye'nin hassas günlerden geçtiğini ve yüz yıl önce oynanan oyunların tekrarlandığını belirtti.

"Kılıçdaroğlu HDP'nin hamiliğine soyunmuştur"

Türkiye'nin 15 Temmuz'da ikinci kurtuluş savaşı verdiğini vurgulayan Gökçekaya, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin evlatları demokrasiye, milli birliğe sahip çıkmıştır. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına saygı göstermeyen ve hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu ise PKK'nın sözcülüğünü ve propagandasını yapan, ülkenin birliğine kasteden HDP'nin hamiliğine soyunmuştur.

"Kasetlerle geldin neyle gideceksin?"

"Seçimle gelenin seçimle gideceğini söylüyorsun, fakat sen kasetle geldin neyle gideceksin? Daha dün YPG'ye, PYD'ye sırtını yaslayanlara, bugün sen mi sırt vermek istiyorsun? Devletten mi yanasın, teröristlerden mi? Seçimini yap ve dürüst ol."

Açıklamanın ardından yanlarında getirdikleri video kasetlerini yere atan grubun, üzerinde "Ne mutlu Türküm diyene" yazan siyah çelengi parti önüne koymasına ise izin verilmedi.