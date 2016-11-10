T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kasetli protesto

"Kasetlerle geldin neyle gideceksin?"

10 Kasım 2016 15:06

Kendilerini "Bayrağını Sevenler Topluluğu"olarak adlandıran bir grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu teröre destek verdiği iddiasıyla parti genel merkezi önünde protesto etti. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kendisiyle olduğu iddia edilen kasetten sonra istifa etmesiyle CHP'nin başınan gelen Kılıçdaroğlu'nun protesto edilmesi sırasında grup yere kaset attı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, göstericiler genel merkez önüne yaklaştırılmadı.

Güvenlik çemberi önünde grup adına açıklama yapan Önder Gökçekaya, Türkiye'nin hassas günlerden geçtiğini ve yüz yıl önce oynanan oyunların tekrarlandığını belirtti.

"Kılıçdaroğlu HDP'nin hamiliğine soyunmuştur"

Türkiye'nin 15 Temmuz'da ikinci kurtuluş savaşı verdiğini vurgulayan Gökçekaya, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin evlatları demokrasiye, milli birliğe sahip çıkmıştır. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına saygı göstermeyen ve hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu ise PKK'nın sözcülüğünü ve propagandasını yapan, ülkenin birliğine kasteden HDP'nin hamiliğine soyunmuştur.

"Kasetlerle geldin neyle gideceksin?"

"Seçimle gelenin seçimle gideceğini söylüyorsun, fakat sen kasetle geldin neyle gideceksin? Daha dün YPG'ye, PYD'ye sırtını yaslayanlara, bugün sen mi sırt vermek istiyorsun? Devletten mi yanasın, teröristlerden mi? Seçimini yap ve dürüst ol."

Açıklamanın ardından yanlarında getirdikleri video kasetlerini yere atan grubun, üzerinde "Ne mutlu Türküm diyene" yazan siyah çelengi parti önüne koymasına ise izin verilmedi.

ETİKETLER

Bayrağını Sevenler TopluluğuCHPKemal Kılıçdaroğlukaset

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24