CHP lideri Kılıçdaroğlu'na karikatür soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter adresinden "Tayyipler Alemi" karikatürünü paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlattı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde, ilk olarak Penguen dergisinin kapağında yer alan 'Tayyipler Alemi' karikatürü bulunan pankartı taşıdıkları gerekçesiyle 4 öğrenci tutuklanmıştı. Öğrencilerden birisinin babası, kızının tutuklanma gerekçesinin pankartı taşımak değil, arabasıyla okula götürülmesine yardım etmek olduğunu söylemişti.