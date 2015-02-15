'Erkek işsizse hıncını gidip eşinden çıkarıyor, ben söylemiyorum, bunların genel müdürlükleri söylüyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Özgecan kızımızın katledilmesi hepimizin yüreğini yaktı. Nasıl olur da bir üniversite öğrencisi böyle acımasızca katledilir? Kalkıyorsunuz bir üniversite öğrencisini katlediyorsunuz. Dün anne ve babasıyla konuştum. Biz ne kadar vicdan azabı çeksek de sonuçta ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu tür travmaların aslında bir toplumu kendisine getirmesi gerekiyor. Neler oluyor Türkiye’de? “ dedi.

Kılıçdaroğlu, "Erkek işsizse, iş bulamıyorsa hıncını nereden alacak? Gidip eşinden alıyor. Çocuklarından alıyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunların genel müdürlükleri söylüyor. Eğer güçlüyseniz hırsızlık yaparsanız devletin en önemli noktalarına gelirsiniz. Güçlü değilseniz ve hırsızlık yaparsanız cezaevine gidersiniz" diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi öncesinde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Özgecan kızımızın katledilmesi hepimizin yüreğini yaktı. Nasıl olur da bir üniversite öğrencisi böyle acımasızca katledilir? Kalkıyorsunuz bir üniversite öğrencisini katlediyorsunuz. Dün anne ve babasıyla konuştum. Biz ne kadar vicdan azabı çeksek de sonuçta ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu tür travmaların aslında bir toplumu kendisine getirmesi gerekiyor. Neler oluyor Türkiye’de?

Parti Meclisi’nin değerli üyeleri. AKP, manevi değerlerimiz büyük yaralar aldı diye iktidara geldi. Manevi ahlaki temellerimizi güçlendireceklerdi. Binlerce vaatte bulundular. Geçmiş iktidarların toplumda ahlak çöküntüsüne yol açtığını söylediler. Ve bu sloganlarla iktidar oldular. Ve bunu o kadar güçlendirdiler ki. Biz 3Y ile mücadele edeceğiz dediler. Yoksullukla yasaklarla, yolsuzluklarla mücadele edeceğiz dediler.

Buradan 77 milyon yurttaşıma sesleniyorum. Verdikleri hangi sözü yerine getirdiler. Yolsuzluğu bütün dünya tarafından bilinenleri devletin en tepe noktalarına taşıdılar. Hangi dinden imandan söz ediyor bunlar. Ben anlayamıyorum. 7 kardeşi olan senelerce eğitim almış bir olarak ben anlayamıyorum. Yoksulluğu yönetiyorlar. Önlemek istemiyorlar. 12 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Tam 12 yıldır. 12 yıl. Yoksulluğu istismar ederek siyaset yapmak hangi dinde, hangi ahlakta vardır? Hangi yasakla mücadele ettiler. Her gün parlamentoya yeni bir yasak getiriyorlar. En son yasakladıkları şey hırsız var diye bağırmak.

‘Aç bırakıyorsun çocuk yap diyorsun’

Yeni bir yasa getiriyorlar bundan sonra vatandaş hırsız var dediğinde tutuklanıp götürülecek. Biz buna karşı çıkıyoruz. Bizim dinimiz ahlakımız buna izin vermez. 12 yılda geldiğimiz nokta. 12 yılda mutlu insan sayısında ciddi düşüş var. Benim, CHP’nin rakamları değil bu. Devletin, TÜİK’in rakamları bunlar. Sen meraklanma. Ailenin geliri olsun onlar üç de yapar beş de yapar. Sen aç bırakıyorsun çocuk yap diyorsun. Kendine muhtaç etmek istiyorsun. Neden sana muhtaç olsunlar. Boşanmalar hızla artıyor. Boşanma oranındaki yüzde doğum sayısını geçti.

‘İş bulamıyorsa hıncını

eşinden çocuklarından alıyor’

Devletin rakamlarını bile bilmiyorlar. Tüm dertleri CHP. CHP halkı aydınlatmasın istiyorlar. Ama sert kayaya çarptıklarının farkında değiller. Kendi genel müdürlükleri araştırma yapıyor boşanmalarda en büyük enden ekonomik sıkıntılar. İkinci neden şiddet görme.

Erkek işsizse, iş bulamıyorsa hıncını nereden alacak? Gidip eşinden alıyor. Çocuklarından alıyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunların genel müdürlükleri söylüyor. Eğer güçlüyseniz hırsızlık yaparsanız devletin en önemli noktalarına gelirsiniz. Güçlü değilseniz ve hırsızlık yaparsanız cezaevine gidersiniz.

Okulların önünde uyuşturucu satılıyor. Peynir ekmek gibi. CHP olarak gelin önlem alalım dedik. Meclis’e önergeler verdik. AKP’nin oylarıyla bu önergelerimiz reddedildi. Çünkü bunların derdi ceplerini doldurmak. Vatandaşın dertlerine çare bulmak değil. Uyuşturucu kullanan çocuklarda artış oranı yüzde 657. Yazık değil mi bu çocuklara… 2007’de 38 bin, 2013’te ise 258 bin çocuk uyuşturucu tedavisi için başvurdu. Tam 7 katı… Bunları anlatıyorum ki AKP’ye oy veren saygı değer vatandaşlarımız bunları görsünler. Eğer senin çocuğun uyuşturucu kullanmıyorsa yarın kullanacak demektir.

Şunu herkesin bilmesini istiyorum. AKP’nin hayata geçirdiği bütün politikalar çökmüştür. Başarılı oldukları bir tek politika bile yoktur. Eğer hırsızlığı yolsuzluğu bir politika olarak benimsiyorlarsa o konuda başarılılar. Ekonomi politikasının neresinde başları var?

29 milyon insanın yoksulluk sınırı içinde yaşadığı bir Türkiye’de 12 yıl iktidarda olacaksınız ve yoksulluğu bitiremeyeceksiniz. Sağlık politikasının neresi başarılı? Şanlıurfa’ya gittik. 6 metrekarelik odada 9 çocuk ve annesi beraber kalıyor.

Kendinize kaçak saray yaptıracağınıza Şanlıurfa’ya hastane yapmak hiç mi aklınıza gelmedi. Tarım politikasının neresi başarılı. Gitsinler hayatından memnun bir çiftçi göstersinler. Eski bir diktatör bozuntusu Türkiye’nin yalnızlaşması umurumda değil demiş. Bunların dış politikası Kuzey Kore modeli. İçeride bir diktatör dışarıya kapalı bir ülke. Suriyelilere iş vereceğiz diyorlar. Ya 5 buçuk milyon insan işsiz bu ülkede. Sen önce vatandaşına iş bul. Gerçekleri bu ülke insanının öğrenmesi lazım. Ama hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerekiyor. Umutsuzluk bizim kitabımızda yok. Türkiye’yi aydınlığa taşıyacağız.

Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar mücadelemizi yapacağız. Kutuplaşma kesinlikle istemiyoruz. En dürüst çağrıları iktidara biz yapıyoruz. Gel beraber yapalım diyoruz. Aynı çağrıyı yine tekrarlıyoruz. Sayın Davutoğlu siyasette ahlak, temizlik düzey mi istiyorsun. Gel siyasi ahlak yasasını beraber yapalım. Açık çek veriyoruz. Gelin siyasi ahlak yasasını çıkaralım. Bir açıklama yaptın siyasi şeffaflık ile ilgili. Kanun tasarısını getir CHP olarak destekleyeceğiz. Suriyeli kardeşlerimize de diyeceğiz ki sizin için 5 buçuk milyar dolar harcadık bak savaş bitti kendi ülkene dön. Hepsini kendi ülkelerine göndereceğiz. Emeklilere sözüm var. Ramazan ve kurban bayramlarında huzur içinde bayram yapacaklar. Birer maaş ikramiye alacaklar. Kurbanını borç almadan kesecek. Torunlarına bayram harçlığı verecek. Kavgadan dövüşten uzak duracağız. O onu dedi bu bunu dedi. Bunları bırakıyorum. Bu ülkenin huzuru için hangi yasayı getireceklerse ona destek vereceğiz.

Kutuplaşma bu ülke insanına zarar veriyor. Ama bu yanlışa ses çıkarmayacağız anlamına gelmiyor. Her siyasi görüşün parlamentoda temsil edilmesini istiyoruz. 12 Eylül darbe yasasının değişmesini istiyoruz. Parlamentoya getir. Açık çek veriyoruz destekleyeceğiz. Diyorsunuz ki “yüzde 10 barajının kalkmasını CHP” istemez. Kanun teklifi verdik. Buyur. Kim samimi kim samimi değil. Hem 12 eylül darbe yasalarının arkasına saklanacaksın hem de demokrasiden söz edeceksin. Direnme hakkından söz ettim. Evrensel bir haktan söz ettim. Yok efendim bunlar Molotof atacaklar. Hayatımda duyduğum en düzeysiz ve ahlaksız eleştiridir bu. Ne zamandan beri biz molotof kokteylini savunduk. Yüzünü kapatan insanları ne zaman savunduk. Bunlar suç.. Terörle mücadele yasasına bunlar zaten var. Kanunda olduğu halde sen neden bunları tutuklamıyorsun. Niçin? Hükümet yok da onun için. Şimdi boşluk var yeni yasaklar getirecekler. Ne yasağı getirecekler. Hırsız var demek yasak. Ayakkabı kutusunu göstermek yasak? Parti meclisimiz bugün yapacağı toplantı işle çok önemli kararlar alacak. Unutulan demokrasiyi tekrar hatırlatacağız.