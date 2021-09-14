CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına "Halkın gündemi ekonomi, suni gündemleri gereksiz yere ön plana çıkarmayalım" talimatı
CHP lideri, ekonomik sıkıntılara vurgu yaptı
14 Eylül 2021 09:17
CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre Kılıçdaroğlu, kurmaylarına, “Ekonomik sıkıntılar ön safta. Halkın gündemi hayat pahalılığı. Herkes bundan etkileniyor. Suni gündemleri gereksiz yere ön plana çıkarmayalım” talimatını verdi.
Ayrıca Kılıçdaroğlu, 16 Eylül’de Kırklareli’nde muhtarlar, STK ve kanaat önderleriyle bir araya geleceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, Roman dernekleri ile de buluşacak ve aynı gün Çorlu’ya geçecek.