CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya 10 kuruşluk dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 10 kuruşluk dava açtıklarını duyurdu.

Çelik, dava hakkında yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhataba biçtiği değer gereğince..." diye de not düştü.

CHP'yi hedef almıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Peker'in iddialarına ilişkin kendisine soru sormasını eleştiren Soylu, "Türkiye, ana muhalefet partisi genel başkanının sistemine kadar oturmuş, onu konuşucu hale getirmiş bir operasyonla karşı karşıya. Ana muhalefet partisinin grup başkanvekili de çıkıyor, diyor ki, böyle bir kaset çıkıyor, bilginiz olsun. Her şeyi kurgulamışlar ve her şeyi ortaya koymuşlar" şeklinde konuşmuştu.