T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP lideri Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da

Kılıçdaroğlu, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Saniye Demirtaş'ı da ziyaret edecek

09 Mart 2022 22:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdi. 

Anamuhalefet liderinin Diyarbakırlılar karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ocak ayı sonunda Diyarbakır ziyaretini programına almıştı.

"Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" açıklaması ile ittifak ortağı İyi Parti'nin de tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, hava koşulları nedeniyle bu geziyi ertelemişti. Kılıçdaroğlu'nun kapsamlı ziyaret programı arasında Diyarbakır annelerini ziyareti de yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Saniye Demirtaş'ı ziyaret edeceği öğrenildi.

chpkılıçdaroğludemirtaşdiyarbakır
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24