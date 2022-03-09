CHP lideri Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdi.

Anamuhalefet liderinin Diyarbakırlılar karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ocak ayı sonunda Diyarbakır ziyaretini programına almıştı.

"Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" açıklaması ile ittifak ortağı İyi Parti'nin de tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, hava koşulları nedeniyle bu geziyi ertelemişti. Kılıçdaroğlu'nun kapsamlı ziyaret programı arasında Diyarbakır annelerini ziyareti de yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Saniye Demirtaş'ı ziyaret edeceği öğrenildi.