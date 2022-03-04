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CHP lideri Kılıçdaroğlu Diyarbakır’a gidiyor

04 Mart 2022 16:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce iki kez ertelenen Diyarbakır ziyareti programını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek.

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, CHP Genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile Dİyarbakır'a gidecek olan Kılıçdaroğlu, 10 Mart Perşembe günü kanaat önderleri, STK temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu, 11 Mart Cuma günü ise Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (DİTAM) düzenlediği “Tigris Diyalogları” toplantısında STK temsilcileri ve basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra Diyarbakır’dan ayrılacak. 

Kılıçdaroğlu daha önce, "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer. Diyarbakırlılara bunu anlatacağım, sorularını da samimiyetle yanıtlayacağım" demişti.

 

 

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