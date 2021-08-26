CHP lideri Kılıçdaroğlu: Biz sorumluyu unutuyoruz, Suriyelinin bir kabahati yok ki; sınırı açan Suriyeli mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacı meselesiyle ilgili olarak "Afganlara da kızmıyorum. Onların bir günahı yok ki. Onları Türkiye'ye getirene kızıyorum. Arkadaş, sen bunları Türkiye'ye getiriyorsun. Asıl sorumlu olan sensin. Biz sorumluyu unutuyoruz, Suriyelilere saldırıyoruz. Suriyelinin bir kabahati yok ki. Sınırı açan Suriyeli mi? Kavgayı başlatan Suriyeli mi? Sen kavgayı başlatırsan, kapıları açarsan Suriyeliler de gelir, Afganlar da gelir. Benim millete sözüm var. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla iktidar olursam ben o gün Suriyelileri davulla zurnayla kendi ülkelerine göndereceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu, Çorum'da bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda muhtarlar, oda, dernek başkanları ile sivil toplum kuruluşu ve üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, demokrasilerde eleştiri hakkının olduğunu söyledi. Anayasa'da "Siyasi iktidar, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini koruyacak." denildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu da yok. Bir işveren kazaen kalkıp da hükümeti eleştirince derhal vergi müfettişlerini gönderiyorlar. 'Vay sen beni nasıl eleştirirsin'. Olmaz, eleştirecek. Bir siyasetçi için en değerli şey nedir biliyor musunuz? Alkış değil kesinlikle. Bir siyasetçi için en değerli şey akla, mantığa uygun eleştiri, hatasını göstermektir. Toplumdan öğrenecek bunu. Eleştirecek ki ben kendi hatamı bileyim, yanlışımı bileyim. Aynı hatayı bir daha tekrar etmeyeyim ama bir siyasetçi eleştiriye tahammül edemiyorsa orada her şey bitmiştir. Orada demokrasi yoktur." diye konuştu.

Türkiye'de milli gelirin azaldığını belirten Kılıçdaroğlu, "2018'de kişi başına gelir 10 bin 822 dolardı. Bugün 8 bin 599 dolar. Bırakın büyümeyi, 10 binden 8 bine düşmüşüz. Hepimiz hissediyoruz bunu. Devleti yönetenler adaletle devleti yönetmek zorundalar. Benim aylığım düşerken, sizin aylığınız düşerken, çiftçinin geliri düşerken, esnaf siftah yapamaz hale gelirken, bu tablo varken... Ben iktidara yakınım, bir maaş yetmez, 4 yerden, 5 yerden maaş alayım ayrıca. Bu oldu mu? Vicdan bunu kabul eder mi? Ahlak bunu kabul eder mi? İnsanlık bunu kabul eder mi? Buna itiraz etmek zorundayız. Sandığa giderken de düşünmez zorundayız. Kararımızı ona göre vermek zorundayız. Türkiye'nin çıkarlarına göre, evlatlarımızın ailelerimizin, bulunduğumuz kentin, mahallenin, köyün çıkarlarını düşünerek sandığa gitmemiz ve oyumuzu öyle kullanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Eğer bir yerde haksızlık varsa susmayacaksınız"

Kılıçdaroğlu, ünlü düşünür Sadi'nin, "Dünyanın bütün nehirleri, adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez." sözünü anımsatarak, şunları dile getirdi:

"Adalet, bu kadar ulvi bir şeydir. Hz. Ali der ki 'Devletin dini adalettir'. Eğer bir ülkeyi adaletle, ahlakla, liyakatle, erdemle, bilgiyle yönetemezseniz ülkenin felaketine yol açarsınız. Bütün peygamberler adalet için gelmiştir. Eğer siz adaleti yok ederseniz, olmaz. Bu Anayasa ve dünyanın bütün anayasaları der ki 'Hakim, hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar verir.' Mahkemeler siyasallaşırsa, gelen talimat üzerine karar verirse orada olmaz. Haksızlığa, hukuksuzluğa birisi uğrarsa beraber sahip çıkmaz zorundayız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Sevgili Peygamberimiz böyle diyor. Eğer bir yerde haksızlık varsa susmayacaksınız. Susmaya hakkımız yok. Kim olursa olsun. Bize oy verir veya vermez. A partisine oy verir veya vermez, hiçbir partiye oy verir ya da vermez. Mesleği, bulunduğu konum ne olursa olsun, haksızlığa uğradıysa o haksızlığın karşısında ortak ses çıkarmak zorundayız. O zaman bir siyaset kurumu olarak görevimizi yapmış oluruz."

"Seçilirsiniz, gelirsiniz, güzel ama sakın ola ki kimsenin ekmeğiyle oynamayın"

Siyaset kurumunun kimsenin aşı ve eşiyle uğraşmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına bununla ilgili talimatlar verdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Seçilirsiniz, gelirsiniz, güzel ama sakın ola ki kimsenin ekmeğiyle oynamayın. 'Bu, bizim partili değil, ben bunu atacağım'. Atamazsın kardeşim. Bir yolsuzluğu varsa tamam ama atamazsın. Herkes evine ekmek götürmek zorunda. Çalışıyorsa, alın teri döküyorsa kim olursa olsun. Belediye başkanlarımıza şunu söyledim: 'Seçildiğiniz andan itibaren hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Beldeye hizmet edeceksiniz. Fakir mahalleler varsa oraya pozitif ayrımcılık yapabilirsiniz.' Siyaseti yeni bir anlayış üzerine inşa etmek zorundayız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye büyür, Türkiye gelişir, Türkiye kalkınır. Hiçbir endişem yok bundan." diye konuştu.

"Bizim dış politika hep barış üzerine inşa edilmişti"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta ve dünyada barış anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizim dış politika hep barış üzerine inşa edilmişti, bütün komşularımızla huzur içinde yaşıyorduk. Suriyelilerle, Iraklılarla, İranlılarla, Mısır, herkesle ilişkilerimiz gayet iyiydi. Sanayicilerimizin işi daha da iyiydi, esnafın işi çok iyiydi. Sınır boyunda hafta sonu otellerde yer bulamazdın. Esnaf memnun, turizmci memnun, otelciler memnun. İnsanlar gelir, Türkiye'de eğlenirler, kendi ülkelerine giderler. Niye kavga ettik? Bana bir Allah'ın kulu çıkıp desin, 'Şunun için kavga ettik'. Bir haklı gerekçe versin. Vermediler. Hadi Suriye ile kavga ettik. Ya Mısır ile ne işin var kardeşim senin? Mısır ile niye kavga ettin? Mısır, o bölgenin kilit taşıdır. Mısır ile Orta Doğu ile bizim tarihsel akrabalığımız var. Ortak kültürümüz var. Kavga etmek değil, barışı büyütmek zorundayız. Bizim iş adamlarımız gitmeli, orada fabrikalar kurmalı. Üretim yapmalı, istihdam yaratmalı. Aldığı kazancı Türkiye'ye getirmeli. Türkiye'yi zenginleştirmeli. Hem onlar kazanmalı hem biz kazanmalıyız. Bunu yapabiliriz, yapmalıyız. Kavganın kime ne faydası olur? Biz kaybettik. 24 saatte Emevi Camisi'nde namaz kılacaktık. 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Bırakın gitmeyi, şimdi Afganlar var. Ben ırkçılık yapmam ve ırkçılığa karşıyım. Allah'ın yarattığı insana her zaman saygılı olurum. Suriyelilere kızmıyorum. Afganlara da kızmıyorum. Onların bir günahı yok ki. Onları Türkiye'ye getirene kızıyorum. Arkadaş, sen bunları Türkiye'ye getiriyorsun. Asıl sorumlu olan sensin. Biz sorumluyu unutuyoruz, Suriyelilere saldırıyoruz. Suriyelinin bir kabahati yok ki. Sınırı açan Suriyeli mi? Kavgayı başlatan Suriyeli mi? Sen kavgayı başlatırsan, kapıları açarsan Suriyeliler de gelir, Afganlar da gelir. Benim millete sözüm var. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla iktidar olursam ben o gün Suriyelileri davulla zurnayla kendi ülkelerine göndereceğim."

"Ya senin ne işin var Afganistan'da?"

Avrupa Birliği'nde kendisine bu konuyla ilgili soru yöneltildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Dediler ki, 'Mülteciler bize geliyor'. 'Evet gelir, niye gelmesin?' dedim. Suriye'de kan akarken sesiniz çıkıyor muydu? İnsanlar birbirlerini, 'Allah Allah' diye öldürüyorlardı. Bunlar saldırıyor, 'Allah Allah' diye, bunlar da saldırıyor, 'Allah Allah' diye. Silahları kim veriyor? Silahları siz veriyordunuz. Ee adam nereye gidecek? Somali'ye mi gidecek? Yo. Diyor ki, 'Demokrasisi iyi bir ülke var, kişi başına geliri 50-60 bin dolar. İyi okulları var. Çoluk çocuk gideriz orada, daha güzel yaşarız'. Size geliyorlar. 'Gelmesinler'. O zaman savaşı durduracaksınız. O zaman yatırım yapacaksınız, evlerini barklarını yapacaksınız. O zaman mülteci olarak gelmezler, turist olarak gelirler. Her şeyi akılla, mantıkla çözmek mümkün. Afganistan'a gitmek istiyorlar. Ya, senin ne işin var Afganistan'da?"

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü'nün yaptığı açıklamayı okumak istediğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Aynen duruyor, İngilizce. Onların Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde duruyor. Kabil Havaalanı sorusunu soruyorlar. 'Bu, Türk müttefiklerimizle en üst düzeyler de dahil olmak üzere tartıştığımız bir konu. Başkan Biden, tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü. Türkiye'nin önemli bir rol üstlenme konusundaki istekliliğini takdir ediyoruz.' diyor. Devam ediyor. 'Her zaman yaptığımız gibi bu tartışmaları gizli tutuyoruz'. Bize söylemiyorlar ama Amerikalılar öyle değil. Bir görüşme yapıyorsa Dışişleri Bakanlığı kendi internet sitesine koyuyor. Buna itiraz ettim. Türkiye, mülteci ambarı değil, göçmen ambarı değil, sığınmacı ambarı değil. Biz hepsine nasıl bakacağız? Erdoğan, açıklama yapıyor, 'Finansmanı iyi yönettiğimiz için mültecileri Türkiye'ye alıyoruz, daha da almaya devam edeceğiz'. Kıyameti kopardım. Parti sözcüsü diyor ki 'Bir tek mülteci bile almayacağız'. Sen mi doğru söylüyorsun, Cumhurbaşkanı mı doğruyu söylüyor? Kim doğruyu söylüyor. En son Taliban dedi ki 'Biz burada Türk askeri de istemiyoruz, çıkın topraklarımızdan'."

"Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti, Cumhuriyet Halk Partisi'dir"

Türkiye'nin dört temel stratejiye ihtiyaç duyduğunu savunan Kılıçdaroğlu, demokrasinin egemen olması, her alanda üretimin artması, halkça bölüşülme ve bu üçünün sürdürülebilirliğini sağlayacak stratejilerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de siyaseti kirlilikten arındırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Temiz, ahlaklı siyasetten bahsedeceğiz. Artık öyle kavganın yeri yok. İyilikte yarışmak diye bir kavram var. İyilikte yarışalım. Bütün ön yargılarımızı yıkalım. Dünyaya daha güzel gözlerle bakalım. Bu, şu anlama gelmesin: 'Efendim CHP'nin hiçbir kabahati, kusuru yok bu işlerde'. Hayır, efendim. Bizim kabahatimiz de var, kusurumuz da var, yanlışımız da var ama rahatlıkla size şunu söyleyebilirim. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Demokrasiden, insan haklarından yana ne kadar geçmişteki hatalarımız varsa hatalarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Edeceğiz de. Hatalarımızla, yanlışımızla yüzleşeceğiz. Bunu yaptığımız zaman topluma karşı samimi oluruz. İki yüzlü siyaset kadar yanlış bir şey yok. Temiz olacaksın, yanlışın varsa, 'Evet, burada yanlışım var.' diyeceksin. Vatandaş takdir eder. Bunu yapacağız."