CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de

Hilmi DUYAR- Coşkun YAMAN/BALIKESİR, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, et ve sütte yaşanan sorunları üreticilerden dinlemek için Balıkesir\'e geldi.

Ankara\'dan özel bir uçakla gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir Havaalanı\'nda, CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın, Namık Havutça, Mehmet Tüm ve partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, ardından tarım çalıştayının düzenlediği Otel Basri\'ye geçti. Basına kapalı çalıştaya çiftçi ve üreticilerin yanı sıra ziraat odası ve ticaret borsası başkanları, tarım, süt ve hayvan kooperatiflerinin yöneticileri, muhtarlar, partililer katıldı. Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun Tarım Politikaları\'ndan Sorumlu Başdanışmanı CHP Edirne Milletvekili Oktay Gaytancıoğlu da hazır bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım Çalıştayı\'nın ardından saat 13.00\'te basın toplantısı düzenleyip, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Daha sonra da sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle buluşacak, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi\'nde üreticiler ile biraraya gelecek. Kılıçdaroğlu\'nun ziyareti Susurluk ilçesine bağlı Göbel Mahallesi ve Manyas ilçesinin Salur Mahallesi ile sürecek. Kılıçdaoğlu, akşam ise Manyas\'ta Hayvancılık ve Peynir Festivali\'ne katılacak.



FOTOĞRAFLI