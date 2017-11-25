CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'da yürüdü (4)

KILIÇDAROĞLU KONYAALTI KİTAP FUARI\'NI GEZDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya programı kapsamında, bu yıl 8\'incisi düzenlenen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı\'nı gezdi. Konyaaltı Belediyesi\'nin yeni inşa ettiği Kongre ve Fuar Merkezi\'nde açılan Kitap Fuarı\'nı gezen Kemal Kılıçdaroğlu, stantlarda kitapları inceledi. Gezi esnasında sık sık ziyaretçilerle fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, bazı yazarlarla da el sıkıştı. Çocukları öpen Kılıçdaroğlu, Doğan Kitap standını da ziyaret etti. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da bu stantta yazdığı kitabı Kılıçdaroğlu\'na hediye etti. Kemal Kılıçdaroğlu, yarın da hortum nedeniyle tarım alanları ve yerleşim yerlerinin zarar gördüğü Kumluca ve Finike ilçelerini ziyaret edecek.

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