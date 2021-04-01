CHP'li Zeybek'ten Bakan Kurum'a: "Rant şaibesi yok" diyorsa Kanal İstanbul'la ilgili sorularımı cevaplaması gerekir

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Gökan Zeybek, Kanal İstanbul Çevre Düzeni’nde yapılan değişiklikle ortaya çıkan konut alanlarının plana eklenmesini TBMM gündemine taşıdı.Zeybek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul'la ilgili sorular sorarak, "Rant şaibesi yok' diyorsa sorularımı cevaplaması gerekir" dedi.

Zeybek, "Bilindiği üzere; Kanal İstanbul Projesi 27 Nisan 2011’de o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuş ve İstanbul Boğazı’na alternatif bir geçiş güzergâhı oluşturması planlanan bu proje için İmar Kanunu’nda değişiklik yapılmıştı. 45 kilometre uzunluğunda olan ve Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçmesi planlanan Kanal İstanbul Projesi’nin duyurulduğu 2011 senesinin öncesinde ve sonrasında, kanal güzergâhında bulunan gayrimenkullerin esrarengiz şekilde el değiştirdi. Proje açıklanmadan önce edinilen güzergâh bilgileri neticesinde çeşitli şirketler ve şahıslar tarafından araziler yok pahasına satın alındı" değerlendirmesini yaptı.

Zeybek şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul üzerinden projesi ile oluşturulmaya çalışılan rant düzeni gündemi uzun süredir meşgul ederken bu yetmezmiş gibi 22 Mart 2021 tarihinde Sn. Bakan’ın ‘Vatandaşlarımızdan gelen talepleri, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarımızdan gelen talepleri, yapılan itirazları değerlendirdik ve 1/100.000’lik planımızı geçen hafta itibarıyla askıya çıkardık. 1/5.000 ve 1/1.000 uygulama imar planlarını da itirazları değerlendirmek üzere imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz.’ diyerek açıkladığı askıya çıkarılan planlardaki bir takım değişiklikler kamuoyundaki soru işaretlerini kat be kat artırmıştır.

1- Kanal İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda yapılan değişiklikle kanalın kuzey girişinin doğusunda yer alan; bilişim, iletişim ve ileri teknolojilerin geliştirildiği teknoparklar ve enstitülerin bulunacağı lojistik bölge plandan çıkarılarak yerine konut alanı eklenmiş durumdadır. Buna neden ihtiyaç duyulmuştur?

2- “Ekonomik cazibe ve istihdam oluşturacak” şeklinde tanıtılan fuar, turizm ve eğitim bölgeleri plandan neden çıkarılmış durumdadır?

3- Değişiklik yapılan bölgenin büyük bir bölümü konut alanı olacaktır. Konut alanı olması neden tercih edilmiştir?

4- Yapılan değişiklikle konut alanına çevrilen, kanalın kuzey girişinin doğusunda yer alan bölgede 1 Ocak 2015 tarihinden günümüze hangi araziler el değiştirmiştir?

5- Yapılan değişiklikle konut alanına çevrilen, kanalın kuzey girişinin doğusunda yer alan bölgede 1 Ocak 2015 tarihinden günümüze el değiştiren arazileri alanlar ve satanlar kimlerdir?

6- Yapılan değişiklikle konut alanına çevrilen, kanalın kuzey girişinin doğusunda yer alan bölgede 1 Ocak 2015 tarihinden günümüze el değiştiren arazileri alanlar arasında üst düzey bürokratlar ve kamu yöneticisi kimseler bulunmakta mıdır?

7- Yeni planda; “İstanbul’un bilgi üreten bir yapıya yönelmesi hedefi doğrultusunda, üniversite-özel sektör işbirliğini artırmak için önerilen teknoloji geliştirme bölgeleri kapsamında ilgili sektörlere yönelik enstitü niteliğinde yüksek eğitim kurumları da yer alabilecektir” ifadesi plandan neden çıkarılmıştır?"