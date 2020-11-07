CHP'li Yüksel Taşkın: Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra 150 milyar dolar fakirleşti

CHP’nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Evrensel gazetesinden Serpil İlgün'e verdiği bir söyleşide pandemi sürecinde halka yapılmayan desteklere değinerek, "Fedakarlık yapmayan, har vurup harman savuran ve kaynakları kendi yakın zümresine aktaran bir iktidar söz konusu. Yoksullara da şu söyleniyor; “Erdoğan senin dini inancından, kültüründen geliyor!” Yani kültür mevzuu üzerinden bunu sürdürdüler. Biz bunu kültür alanından çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra 150 milyar dolar fakirleştiğini anlatan Taşkın, "18 yıldır yoksulların sayısı artıyor, bütün bu kaynaklar çok küçük bir azınlığa aktarılıyor. O kadar irrasyonel bir şey var ki… Aslında otoriter rejimlerin çöküş sebeplerinden bir tanesi de etraflarındaki otoriter bloku besleyemez hale gelmeleri. O bloku tutmalarının nedeni kaynak dağıtabilmektir. Bugün bu iktidar bunu da yapamaz haldedir" diye ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin düzelmesi için 'sabır ve metanet' telkinini halkı oyalamak olduğunu ifade eden Taşkın "Türkiye düşürüldüğü 4. ligden kurtulmak istiyorsa en başta bu iktidardan kurtulmak zorunda. 18 yıldır “kurtuluş savaşı” veren, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçince bütün sorunlarımızın çözüleceğini iddia eden, eskide kalan bütün sorunları vesayet sistemine bağlayan bu yapı, kendisi yeni bir bürokratik oligarşi kurdu bir kere. Bütün bunların hepsinin çözümü bu iktidardan kurtularak demokrasi ile refah arasında yeni bir bağ kurmaktır diye düşünüyorum" dedi.

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