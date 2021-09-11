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Ekonomi

CHP'li Yüceer'den artan kira fiyatları için Meclis'e araştırma önergesi

BETAM araştırmasına göre yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 50.7, Ankara’da yüzde 31.8 ve İzmir’de yüzde 30.9’a ulaştı

11 Eylül 2021 09:50

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, ücretli çalışanların maaş zamları ile kira zamları arasındaki makasın genişlemesiyle yaşanacak barınma krizine dikkat çekti.

 

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