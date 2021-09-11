CHP'li Yüceer'den artan kira fiyatları için Meclis'e araştırma önergesi

Türkiye’nin tüm kentlerinde kira artışı sorunu büyüyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) araştırmasına göre yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 50.7, Ankara’da yüzde 31.8 ve İzmir’de yüzde 30.9’a ulaştı.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin aktardığına göre CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yurttaşların mağdur olmaması ve bu soruna yönelik önlemlerin belirlenmesi için araştırma önergesi verdi.

Ücretli çalışanların maaş zamları ile kira zamları arasındaki makasın genişlemesinin barınma krizi anlamına geldiğini belirten Yüceer, “2021’in ikinci yarısı itibarıyla hem büyükşehirlere dönüşün başlaması hem de okulların açılması ile kira fiyatlarındaki artış hızı katlanmıştır” diye konuştu.