CHP’li Yıldırım Kaya: AKP’nin öğrencilere televizyon yardımı yalan çıktı

CHP'nin uzaktan eğitime erişilemeyen evlere, büyükşehir belediyeleri aracıyla televizyon götürme talebinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "ihtiyaç kalmadı" denilerek reddedildiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Mamak'ta üç öğrencinin yaşadığı ancak televizyonu olmayan bir evi ziyaret etti. Kaya, "AKP'nin öğrencilere yardımı yalan çıktı" dedi.

Ailelerin kendilerini arayarak evlerinde televizyon olmadığını, çocukların uzaktan eğitime erişemediklerini anlattığını söyleyen CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Mamak'ta üç çocuğu olan ama televizyonu olmayan bir aileyi ziyaret etti.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile yaptığı telefon görüşmesinde Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un açıklamasını hatırlattığını söyleyen Kaya, “Kaymakamımız konuyla yakından ilgilendi, öğrencilerimizin ihtiyaçlarının en kısa zamanda karşılanacağını söyledi” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a seslenen Kaya, “Bizim çabalarımız çocuklarımızın geleceği içindir. Evinde televizyonu olmayan çocuklarımızın listelerinin verilmesi halinde CHP’li belediyelerimiz televizyon ihtiyaçlarını derhal karşılayacaktır” diye konuştu. (ANKA)

CHP Genel Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı’na üst yazı göndererek, evinde televizyon olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarının CHP’li belediyeler tarafından karşılanması için liste istemişti. Ancak CHP’li Kaya'nın açıklamasına göre, Milli Eğitim Bakanlığı, evinde televizyonu olmayan öğrencilere kaymakamlıkların televizyon verdiğini ve televizyonu olmayan öğrencinin kalmadığını açıklamıştı.