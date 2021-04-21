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CHP'li Yavuzyılmaz: Vakıflar Genel Müdürü'nün maaşı: 161 bin 928 lira

21 Nisan 2021 12:51

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un ayda 161 bin 928 TL lira maaş aldığını söyledi.

Bir süredir AKP'li bürokratların çeşitli kurumlardan aldıkları maaşları açıklayan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un aylık gelirini hesapladı. 

Yavuzyılmaz, aynı zamanda KuveytTürk Yönetim Kurulu üyesi olan Burhan Ersoy'un maaşını Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul Tutanağı'na dayanarak hesapladığını belirtti.

Yavuzyılmaz, buna göre Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'un Vakıflar'daki görevinden aylık 14.917 TL, KuveytTürk Bank Yönetim Kurulu üyeliğinden aylık 62.455 TL ve kâr payı 84.556 TL olmak üzere toplam aylık gelirinin 161.928 TL olduğunu belirtti. 

Deniz Yavuzyılmazburhan ersoyvakıflar genel müdürlüğü
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