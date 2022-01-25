CHP'li Yavuzyılmaz: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılarının üçü de Türk Telekom'da yönetim kurulu üyesi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kar yağışı nedeniyle birçok ilde yolların kapandığına dikkat çekerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda 3 bakan yardımcısı ile Karayolları Genel Müdürü'nün başka şirketlerde yönetici olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yardımcıları Selim Dursun, Ömer Fatih Sayan, Enver İskurt ile Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nun Türk Telekom yönetim kurulunda görev yaptıklarını ve çift maaş aldıklarını ileri sürdü.

Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yolların kardan kapalı olmasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Kar yağışının ardından şehirlerarası yollarda araçlar mahsur, vatandaşlar perişan. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları ise yarı zamanlı çalışıyor.

Çünkü üç bakan yardımcısının üçü de, aynı zamanda özel bir şirkette, Türk Telekom A.Ş'de yönetim kurulu üyesi.

AK Partili bakan yardımcılarının görevlerini tam zamanlı yapmaları beklenirken, birçoğu çoklu maaş almak için devletin hisse payının bulunduğu özel şirketlerin yönetim kurullarına giriyor.

Hatta bu özel şirketlerin yönetim kurulu başkanı oluyor. Türk Telekom'da olduğu gibi.

Yollar kara, kışa, yağmura teslim. 7/24 bu konuda tedbir alması gereken Karayolları Genel Müdürü ise çok meşgul. Çünkü o, aynı zamanda özel bir şirketin de yönetim kurulu başkanı. TT Mobil A.Ş.'nin."