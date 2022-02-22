CHP’li Yavuzyılmaz PTT’de kaybolan 2 milyon doları sordu: AK Parti ileri teknoloji hamlelerine devam ediyor; şimdi de altını buharlaştırmayı başardılar

CHP’nin, PTT A.Ş’nin altın alım satım işinin araştırılması amacıyla verdiği önerge üzerine konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Teftiş Kurulu Raporu’na göre PTT A.Ş.’de 2019 yılında 2 milyon doların kayıp olduğunu söyledi. Yavuzyılmaz, PTT’nin kaynağından altın alım satım işi için özel bir şirkete aktarılan 2 milyon doların buharlaştığını belirtilerek, “AK Parti, ileri teknoloji hamlelerine devam ediyor. Şimdi de altını buharlaştırmayı başardılar” dedi.

Yavuzyılmaz, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vatandaşın yastık altındaki altınlarına göz dikeceğine, önce PTT'deki AK Partili bürokratların buharlaştırdığı altınlara baksın diyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda, CHP’nin PTT A.Ş.'nin altın alım satım işinin araştırılması amacıyla verdiği araştırması önergesinin görüşmelerinin yapılması önerisi görüşüldü. Önergenin gündeme alınması önerisi reddedildi.

Önerinin gerekçesini CHP adına Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz açıkladı. Yavuzyılmaz, şöyle konuştu.

"PTT'nin kaynağından altın alım satım işi için özel bir şirkete aktardığı 2 milyon doların buharlaştırıldığını tespit ettik"

"AK Parti, ileri teknoloji hamlelerine devam ediyor. Şimdi de altını buharlaştırmayı başardılar. Nasıl mı? Bu elimde gördüğünüz rapor, PTT'nin Teftiş Kurulu raporu. Ne diyor? Kayıp altın vurgununu anlatıyor. PTT'nin kaynağından altın alım satım işi için özel bir şirkete aktardığı 2 milyon doların buharlaştırıldığını tespit ettik, paralar ve altınlar kayıp. Vurgun nasıl yapıldı, tane tane anlatıyor. 2018 yılında dönemin PTT Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı usulsüz olarak kaynağından altın alım satım işi için özel bir şirketle üç yıllık kâr ortaklığı protokolü imzalıyor, şirketin yönetimine PTT'den de bir daire başkanı giriyor süreci takip etsin diye. Protokol imzalandıktan hemen ertesi günü aslında otuz gün süre olmasına rağmen hiç teminat alınmadan, riskler ortadan kaldırılmadan şirkete 2 milyon dolar şirkete aktarılıyor. Şirketin Ziraat Katılım Bankası ortak hesabındaki para aynı bankada hesapları bulunan bir kısım şirket yöneticileri tarafından amacı dışında kendi câri işlemlerinde kullanılıyor. Paranın yani aktarılan 2 milyon doların bir buçuk milyon dolarlık kısmı şirket kasasına nakit çekiliyor, sonraki banka hesap hareketlerinde paranın izine bir daha rastlanmıyor. 500 bin dolarlık kısmının ise Dubai'den altın alımı için teminat verildiği söyleniyor ancak bu altın alımının da izine rastlanmıyor. Bu süreçler içinde PTT'ye aktarılan herhangi bir kâr payı da yok. Şirket teknik iflas açıklıyor ve PTT'ye de ‘sadece kâra ortak olman yetmez, zarara da ortaksın kardeşim’ diyor ve neticede kamu kaynağı olan 2 milyon dolar buharlaşıp gidiyor."

"PTT'ye emniyet müdürü atadınız"

"Teftiş Kurulu, paranın tahsil edilmesini istiyor ancak ne mümkün? Sadece bununla mı bitiyor PTT'deki bu para buharlaştırma, altın buharlaştırma işlemleri? Bakın, burada yine hukuk müşavirliğinin bir belgesi var, bu da PTT'nin iştiraki olan Anadolum A.Ş.'ye ait. Yani, filo araç kiralayan şirketi bakın ne diyor? Diyor ki: ‘Filo araçlarına alınmış araç takip sistemlerine harcanan tutarlar ve alım sürecini soruşturduk, neticesinde şirketin uğradığı KDV hariç zarar 4 milyon 301 bin 160 lira’ ve bu süreçlerin içinde yer alan yetkililerin isimlerini yazmış, diyor ki: ‘Bu PTT'nin AK Partili bürokratları üzerlerine düşen bağlılık, özen, güven, kontrol ve dürüstlük yükümlülüklerine aykırı hareket etmiştir’ ve bunca yolsuzluğun, usulsüzlüğün olduğu PTT'nin yönetimine de çok garip bir şekilde, 26 Nisan 2021 tarihinde, hiç de uzmanlık alanıyla ilgili olmayan kimi atadınız? Kimi atamış olabilirsiniz PTT'yle en ilgisi olmayan, hangi yetkili olabilir? Emniyet Genel Müdürünü atadınız ve bunca dolandırıcılığın olduğu, yapıldığı PTT'de maalesef, hiç hak etmediği hâlde Emniyet Genel Müdürünü de muhatap olur duruma getirdiniz."

"Bu yanlıştan dönün diyorum"

"Benim ve birçok CHP’li milletvekilinin yaptığı suç duyuruları var. Bakın, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, ihalenin edimine fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık; bu suçlamalarla Emniyet teşkilatının en tepesinde yer alan kişiyi muhatap hâle getirmemeniz gerekiyor. Bu yanlıştan dönün diyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vatandaşın yastık altındaki altınlarına göz dikeceğine, önce PTT'deki AK Partili bürokratların buharlaştırdığı altınlara baksın diyorum."

CHP’nin önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. (ANKA)