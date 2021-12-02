CHP'li Yavuzyılmaz: Nureddin Nebati ilk çift maaşlı bakan oldu; aylık geliri 65 bin 849 TL

CHP'li Yavuzyılmaz, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı iken Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi de olan ve Hazine Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati'nin ikinci maaşını bir kez daha gündeme getirdi.

Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati an itibariyle ilk çift maaşlı bakan oldu Bakan maaşı: 32.000 TL Türk Telekom YK ücreti+6 maaş ikramiye: 33.849 TL Aylık toplam gelir: 65.849 TL" ifadesini kullandı.

Yavuzyılmaz, 12 Haziran'da yaptığı paylaşımda Nureddin Nebati'nin Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yaptığını tespit ettiklerini açıklamıştı.

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