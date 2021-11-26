CHP'li Yavuzyılmaz: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hizmet binası için ödediği aylık kira Sayıştay raporunda sansürlenmiş

Kültür ve Turizm Bakanlığı için hazırlanan taslakta hizmet binasına ödenen 300 bin TL kira bedeli raporda yer almadı.

BirGün’ün haberine göre, TBMM KİT Komisyonu Üyesi CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’ın ulaştığı taslak metini, Kültür Bakanlığı’nın Çankaya’daki hizmet binasını uzun süredir “yüksek bedelle” kiraladığını ortaya koydu. Metne göre; 2014 yılında aylık 226 bin TL kira bedeli ile 5 yıllık kira sözleşmesi imzalandı. 2019’da yapılan 2 yıllık sözleşmeye göre kira 275 bin TL’ye çıktı.

Sayıştay’ın incelemesi sonrası taslak metinde şu değerlendirme yer aldı:

“İdare, zaman zaman elektrik, su gibi ödemeleri dahi zamanında yapamıyor, gecikme faizine maruz kalıyor. Bu durumda yüksek tutarlı kiralanmanın kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesiyle bağdaşmadığı düşünülmekte. İdarenin, diğer kamu kurumlarından bina tahsisi veya hizmet binası inşası seçeneğinin daha yararlı olacağı değerlendirilmekte.”

"Bu yıl ödenen kiranın 300 bin TL’yi aştığını hesaplıyoruz"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı, hizmet binası için 2020 yılında aylık 275 bin TL kira ödemiş. Bu durum Sayıştay raporunda sansürlenmiş. Bu yıl ödenen kiranın 300 bin TL’yi aştığını hesaplıyoruz. Vatandaşımız ekonomik krizin altında ezilirken, esnaf kepenk kapatırken Kültür ve Turizm Bakanlığı devasa tutarlarda kiralamalar yaparak bütçesini israf etmeye, hortumlatmaya devam ediyor.”