CHP'li Veli Ağbaba: Sözümüzdür geldiğimizde en düşük emekli aylığını asgari ücretle eşitleyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bir ülkenin itibarı, gelişmişliği emeklisine sağlamış olduğu olanaklarla ölçülür. Bir ülke ben büyüğüm diyorsa emeklisinin yaşam koşullarına bakacaksınız. Avrupa’daki emekli gelip Türkiye’de tatil yaparken, Türkiye’deki her iki emekliden birisi iş aramaya devam ediyor. Sözümüzdür geldiğimizde en düşük emekli aylığını asgari ücretle eşitleyeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın oluşturduğu heyet Türkiye Emekliler Derneği’ni ziyaret etti.

CHP heyetinin Türk Emekliler Derneği ziyaret sonrası heyet adına Ağbaba, özetle şu açıklamaları yaptı:

"Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2020 Aralık verilerine göre toplam 9 milyon 300 bin emeklinin varlığından haberdarız. TÜİK verilerine göre 5 milyon 5 bin kişi emekli olduğu için iş gücüne katılamadığını belirtmiş bu durumda 4 milyondan fazla emekli ya iş aramakta ya da emekli olduğu halde çalışmaktadır. 2021 yılında iş cinayetlerine 50-65 yaş arası toplam en az 687 yurttaşımızı hayatını kaybetmiş. Türkiye genç emekliler ülkesi değildir. 38-40 yaşında emekli olan kimse yok. TÜİK verilerine göre 65 yaş üstü emekli olanları oranı yüzde 37’dir. 55-59 yaş arası emeklilerin oranı ise yüzde 21’dir, çalışanlar ömrünün sonuna kadar emeklilik hayaliyle çalışmaktadır. Türkiye emekli profilinin araştırmasına göre; emeklilerin yüzde 82,7’si aylık gelirinin yeterli olmadığını söylüyor. Yüzde 91,6 emekli aylıklarının adil ve eşit olmadığını beyan ediyor. Çocuklarına ve torunlarına geçinmeleri için yardım edenlerin oranı ise yüzde 39,2.

"Avrupa ülkeleri içerisinde emeklilerin arasından gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke Türkiye"

DİSK-AR’ın verilerine göre, 13 milyon emekli ve hak sahibinin 7,9 milyonu asgari ücretin altında gelirlin yaşamını idare etmeye çalışıyor. Yine DİSK AR’ın verilerine göre 2 milyon 600 bin emekli ve hak sahibi aylık 763 TL ile geçimini sürdürmeye çalışıyor. Avrupa ülkeleri içerisinde emeklilerin arasından gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke Türkiye. En düşük emekli aylıkları 2022 yılında 1500 TL’den 2500 TL ye yükseltildi. 2002 yılında 257 TL olan asgari emeklilik aylığı 184 TL olan asgari ücretten 1,3 kat fazla iken şimdi geçen 20 yıldan sonra 2500 TL en düşük emekli aylığı 4253 TL’nin 1,7 oranına denk gelmektedir. Neredeyse yarı yarıya düşmüştür.

"Aralık 2002'de en düşük emekli aylığı 257 TL; en düşük asgari ücret 184 TL"

Eskiden bir emekli, emekli olduğu zaman arabasını alırdı, evini alırdı, çoluğunun çocuğunun düğün parasını bir kenara koyardı. Aralık 2002 de en düşük emekli aylığı 257 TL en düşük asgari ücret 184 TL, Ocak 2003’te 332 TL en düşük emekli aylığı 303 TL asgari ücret. Ocak 2010 da 668 TL emekli aylığı, asgari ücret 576 TL, 2015’den sonra en düşük emekli aylığı 1000 TL, 1000 TL diye devam etti. Ocak 2022 2500 TL. Alım gücüne bakarak değerlendirmek lazım. 1500 TL mi büyük 2500 TL mi büyük diye bir soru sorsam cevabı maalesef matematik kuralarını altüst ediyor. 1500 TL 2500 TL’den daha büyük. Aralık 2021’de bir emekli aylığı 1500 TL ile 657 kg patates alırken, ocak ayında 2500 TL ile 496 kg patates alınabiliyormuş. 1500 TL’nin alım gücü maalesef 2500 TL’nin alım gücünden büyük.

"Bir ülkenin itibarı, gelişmişliği emeklisine sağlamış olduğu olanaklarla ölçülür "

TÜRK İŞ’in açıkladığı açlık sınırı 4013 TL, 2500 TL ile geçinmeye çalışan mucize yaratan maalesef emekliler. Son dönemlerde yeni bir sektör oluştu. İkinci el giyim eşyası satan esnaflar oluşmaya başladı. İkinci el ceket, ayakkabı, gömlek. Gömleğe mahkum olmuş bir emekli kesimi. Bir ülkenin itibarı, gelişmişliği emeklisine sağlamış olduğu olanaklarla ölçülür. Bir ülke itibarlıyım diyorsa emeklisine bakacaksınız. Bir ülke ben büyüğüm diyorsa emeklisinin yaşam koşullarına bakacaksınız.

"Sözümüzdür geldiğimizde en düşük emekli aylığını asgari ücretle eşitleyeceğiz"

Türkiye, Avrupa emekli olan işçiler için güzel bir ülke. Avrupa’da emekli gelip Türkiye’de tatil yaparken, Türkiye’deki her iki emekliden birisi iş aramaya devam ediyor. Sözümüzdür geldiğimizde en düşük emekli aylığını asgari ücretle eşitleyeceğiz. İnşallah daha da artacak. Emeklilerin sendikal haklarının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Sağlık hizmetleri tamamen kamusal olmalıdır. Emeklilere verilen ikramiyelerde asgari ücret oranın da artırılmadır. EYT’lilerin bir an önce sorunları çözülmelidir. Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütlerinde biridir. Biz parti olarak mesleki anlamda hem sendikada hem bu tür derneklerde onların evet dediği şeye hayır, hayır dediği şeye evet demiyoruz."