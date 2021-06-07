CHP'li vekillerden eski İBB yönetimi hakkında suç duyurusu

CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ve Ali Mahir Başarır, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili aralarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bulunduğu yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tekin ve Başarır, 2019 seçimleri öncesinde AKP yönetimindeki İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve o dönem İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kiptaş'ın 2016'daki Genel Müdürü İsmet Yıldırım ve savcılıkça resen tespit edilebilecek diğer şüpheliler hakkındaki suç duyurusunu bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptı.

Savcılığa verilen suç duyurusunda şöyle denildi:

"2011 yılında Fatih Vatan Caddesi'nde yeşil alan olan bir arsa, özel bir şirket tarafından 25 milyon liraya İBB'den satın alınmıştır. Özel şirketin bu arsayı satın almasından kısa bir süre sonra yeşil alan olan bu arsa için İBB'den bir imar izni çıkarılmıştır. İBB, 25 milyon liralık arsaya imar izni vererek arsanın değerini katlamış ve arsayı 2017 yılında imarlı haliyle 430 milyon liraya o şirketten satın almıştır. İBB, böylece 25 milyon liraya sattığı arsayı aynı şirketten 430 milyon liraya alarak bir rant sağlamıştır. Ancak AK Parti yönetimindeki İBB'nin ilgilileri bununla kalmayarak 430 milyon liraya satın aldıkları imar izinli arsayı imar değişikliğiyle eski haline yani yeşil alana çevirmiştir. Açıkça görüleceği üzere, İBB, şirkete sattıktan sonra değerlendirdiği arsayı, satın aldıktan sonra değersizleştirmiştir"

"Savcılıklar, AKP'nin yolsuzluklarıyla ilgili özel bir birim kursun"

CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ve Ali Mahir Başarır, yaptıkları suç duyurusunun ardından Çağlan Adliyesi önünde açıklama yaptı. Başarır, açıklamasında, “Bugün İstanbul Milletvekilimizle yine bir yolsuzluğu savcılara hatırlatmaya geldik. Çünkü onlar hatırlamıyor, hatırlamak istemiyor. Fatih'te bir arazi, 25 milyon liraya satılıyor 2011’de. Hemen İstanbul Büyükşehir yönetimi tarafından imar çıkartılıyor. Aradan 5 yıl geçiyor 430 milyon liraya belediyeye geri veriliyor. Aradaki fark yaklaşık 16 kat. Bence savcılıklar AKP'nin yolsuzluklarıyla ilgili özel bir birim kursun. Her adliyeye en az 20 tane özel yetkili bir savcı tahsis etsin” dedi.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin de şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu imar planlarının, bu çeteleşmelerin ne olduğunu 2012-2010 yılında kamuyla paylaşmışız. Hatta burada belgeleriyle, bilgileriyle şirketlerin, firmaların ve İstanbul rant haritası var. Emsalsiz vurgun dediğimiz vurgun, Türkiye Cumhuriyeti’nin Sayıştay Başkanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapordur. Bu raporu hazırlayan Sayıştay Başkan Yardımcısı görevden el çektirildi. Bu şehri yöneten İBB Başkanımız çıkıp, 'Elimde 50 tane dosya var' diğer ve somut olarak iki dosyanın da bu olduğunu, önümüzdeki günlerde de 48 dosyanın daha açıklanacağını söylüyorsa kime inanacaksınız. Sadece iki dosyadaki rantın miktarı 150 milyon dolar. Araştırma Komisyonu kuralım diyoruz ses yok. Yargıda ses yok"