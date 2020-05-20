CHP'li vekilden, 19 Mayıs için "Buna bayram diyen şerefsiz ve şahsiyetsizdir" diyen doktor hakkında suç duyurusu

TIKLAYIN - 19 Mayıs için "Buna bayram diyen şerefsiz ve şahsiyetsizdir" diye paylaşım yapan doktora tepki

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayanlara, sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden Doktor Ahmet Yaşar Zengin’in sözlerine CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’dan tepki geldi.

Zengin’in, sosyal medya hesabı üzerinden 19 Mayıs’ı kutlayanlara ilişkin, “Buna bayram diyen şerefsiz ve şahsiyetsizdir, din düşmanı zihniyeti kınıyorum” şeklinde bir paylaşım yapmasına tepki gösteren Ahmet Kaya, “Bunlar, Türkiye’nin ve Trabzon’un yüz karalarıdır. Kendi ülkesine, Atasına, milletine karşı nasıl bir kindir, nasıl bir düşmanlıktır bu, nasıl bir alçaklıktır?” dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kaya, “Bu sözleri duyunca inanamadım, bu şahsın bir doktor olabileceğine ihtimal dahi vermek istemedim. İnsanlar hayatını teslim ediyor buna! İnanılır gibi değil gerçekten!” diyerek, suç duyurusunda bulundu ve savcıları harekete geçmeye çağırdı. Vekil Kaya, doktor hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından işlem yapılmasını da istedi. (ANKA)