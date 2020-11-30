CHP'li vekil: Yoğun bakım servislerinde boş yer kalmadı

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Koronavirüs vakalarının giderek attığını belirterek Adana’daki hastanelerin yoğun bakım servislerinde boş yer kalmadığını kaydetti. Şevkin, “Toplam yatak sayısının bin 412’sinin yoğun bakım yatağı olarak düzenlendiği Adana’da boş yer olmaması olayın vahametini açıkça ortaya sermektedir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ağır hasta sayısında sürekli artış yaşandığını ifade ederek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) 13 maddelik soru önergesi sundu.

"Tek bir yatak kalmadı"

Son verilere göre Türkiye’de 29 Kasım 2020 Pazar gününe ait yeni hasta sayısının 6 bin 439 kişi olduğunu hatırlatan Dr. Şevkin, Ordu ilinde hastanelerin prefabrik binalarındaki polikliniklerin kapatılmasına, otopark, yemekhane ve ek binaların da yoğun bakım servisine dönüştürülmesine karar verildiğini ifade ederek, “Adana’da da acil olmayan cerrahi işlemlere ara verildiği, ameliyathanelerin yalnızca acil cerrahi girişimler yapılacak şekilde düzenlendiği bilinmektedir. Hasta sayısındaki artış nedeniyle Adana’da 16 kamu, 16 özel ve 2 üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 hastanenin hiçbirinin yoğun bakım ünitesinde korona virüslü hasta için tek bir yatak kalmamıştır” diye konuştu. Adana Valiliği’nin daha önceki açıklamasına göre il genelinde 3 bin 550’si kamuda olmak üzere toplam yatak sayısının 7 bin 197 olduğuna işaret eden Dr. Şevkin, “Toplam yatak sayısının bin 412’sinin yoğun bakım yatağı olarak düzenlendiği Adana’da boş yer olmaması olayın vahametini açıkça ortaya sermektedir” dedi.

"Sağlık Çalışanı sayısı gün geçtikçe azalıyor"

Adana’da sağlık çalışanlarının büyük bölümünün de Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğünü vurgulayan Dr. Şevkin, şunları söyledi:

“Birçok sağlık çalışanı da ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. Hastalıkla mücadele edecek sağlık çalışanı sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Buna karşılık kentte kapalı haldeki hastaneler açılmamakta, tek yataklı hastane odaları çift yatağa dönüştürülmekte, normal hastalar için ayrılan yataklar Covid-19 yatak servisi olarak değiştirilmekte, sağlıkta yeni atamalar gerçekleşmemektedir. Adana Şehir Hastanesi’nde poliklinikler azaltılırken başka hasta kabul edilmemekte ve Ordu ilindeki gibi burada da otoparkın hasta servisi yapılması düşünülmektedir. Öte yandan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın bugünleri öngörerek hayata geçirmeye çalıştığı ve bin yatak olarak tasarlanan ‘Sahra Hastanesi’ de Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli desteği görmemiş, hatta mühürlenmiş ve son olarak kurulu yataklar İzmir depremi nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve sağlık birimlerine gönderilmiştir.”

"Covid-19 grip gibi yayılıyor"

CHP’li Müzeyyen Şevkin’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle meclise sunduğu ve hastanelerin doluluk oranlarından sağlık çalışanlarının yetersizliğine yönelik sorular şöyle:

1- Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle Adana’da kaç Covid-19 hastası bulunmaktadır? Kaç kişi ağır hastadır? Adana’da evlerde Covid-19 tedavisi gören vatandaş sayımız kaçtır?

2- Tüm hastanelerde yer olmadığı, Covid-19’un ve grip hastalığının yayıldığı şu günler de göz önüne alınarak belediyeler ile birlikte kriz masası mantığıyla her şehirde ve Adana ilimizde alternatif olarak Sahra Hastanesi kurulması için Sağlık Bakanlığı’nın bir hazırlığı var mıdır?

3- Adana’da günde kaç Covid-19 testi yapılmaktadır? Adana’daki ambulanslar yeterli midir? Ambulans hizmeti için Adanalı vatandaşlar günde kaç çağrı yapmaktadır?

4- Adana’da ve Türkiye’nin diğer illerinde hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak adına Covid-19 testleri ve ayakta tedavilerin; kurulacak Sahra Hastaneleri’nde gerçekleştirilmesi planlanabilir mi?

5- Adana ilimizde önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle salgına yakalanan doktor, hemşire, sağlık teknisyeni ve sağlık çalışanı sayısı kaçtır?

'ADANA’DAKİ 34 HASTANEDEKİ DOLULUK ORANI NEDİR?'

6- Adana’da bulunan 34 hastanedeki doluluk oranı nedir? Adana’da ve Türkiye’nin diğer kentlerinde bir aile hekiminin bir günde takip ettiği hasta sayısı kaçtır?

7- Adana’da ve Türkiye’deki diğer tüm şehirlerdeki hastanelerde Covid-19 nedeniyle kapatılan servis var mıdır? Varsa hangi şehirlerde hangi servisler kapatılmıştır?

8- Covid-19 ile mücadele kapsamında Adana Seyhan (Aşkım Tüfekçi) Devlet Hastanesi’nde tamirat gerçekleşecek midir?

9- Kapatılan Adana Numune Hastanesi, eksikleri tamamlanarak hizmete açılacak mıdır? Hastaneden iş dönüşü bulaş riski nedeniyle evine gitmek istemeyen sağlık çalışanları için Eski Hekimevi misafirhanesinin kullanıma sunulması düşünülmekte midir?

10- Adana’da Covid-19 tedbirleri kapsamında âtıl ya da kapalı durumda bulunan başka hastane var mıdır? Varsa gerekli tadilatlar yapılarak hizmete sunulacak mıdır?

11- Sağlık çalışanı sayısının hızla azaldığı şu günlerde çalışanların gerek haklarının tam olarak ödenmesi gerekse yeni atamalar gerçekleştirilmesi için bir çalışmanız var mı? Varsa nelerdir?

12- Çeşitli tarihlerde yaptığınız açıklamalarla sağlıkta yeni atama sözü verdiniz. Sağlık Bakanlığı, hangi branşlarda kaç sağlıkçı atamasını tam olarak hangi tarihte gerçekleştirecektir?

13- Virüsün kaynağını tespit etmek amacıyla temas halinde olan kişileri tarama için yoğun emek veren filyasyon ekiplerini arttırmayı düşünüyor musunuz? Gece-gündüz çalışan filyasyon ekiplerindeki sağlıkçıların servis, yiyecek, içecek, cep telefonu, internet masraflarını kendilerinin karşıladığı doğru mudur? Doğruysa neden? Bu masrafların Sağlık Bakanlığı’nca karşılanması düşünülmekte midir?