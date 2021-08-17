CHP'li Ünsal: İki buçuk yılda 2 bin 420 hekim yurtdışına gitti

CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, sağlık hizmetlerinde olanakların kötüleştiğini, ağır çalışma koşullarının da hekimleri yurtdışına gitmeye zorladığını ifade ederek “Yeterlilik belgesi almış hekim sayısı 2012’de 59 iken, 2021’in ilk 5 ayında 442 oldu, ortalama son iki buçuk yılda 2 bin 420 hekim yurt dışına gitti” dedi.

Aynı zamanda doktor olan CHP Milletvekili Servet Ünsal, sağlık sisteminin Türkiye’de her geçen gün kötüye gittiğini söyledi, yurt dışına giden hekimlerin sayısını açıkladı.

Türkiye’de sağlık sisteminin kötüleştiğini, özellikle Koronavirüs salgını sürecinde bunu yaşadıklarını söyleyen Ünsal, “Neler gördük? Sağlıkta şiddeti, mobbing gördük, özellikle asistan hekimlerimiz için. Gerçekten asistanların durumları çok kötü. Liyakatsizliği gördük, işi hak eden hekimler artık bir yere gelmesi artık Türkiye’de olanaksızlaştı” dedi.

"Sağlık ticarileşti"

CHP’li Ünsal, atamaların siyasileştiğini söylerken, “Sağlık, ticarileşti. Ağır çalışma koşulları… Bunların hepsi hekimleri yurtdışına gitmeye zorladı. En büyük değerlerimiz olan hekimlerimiz artık yurtdışında çalışma olanakları arıyor” diye konuştu.

"Son iki buçuk yılda 2 bin 420 hekim yurt dışına gitti"

Yurt dışında çalışmak için Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) yeterlilik belgesi alınması gerektiğini anımsatan Ünsal, şunları söyledi:

“Bu anlamda yeterlilik belgesi almış hekim sayısı 2012’de 59 iken, 2021’in ilk 5 ayında 442 oldu, ortalama son iki buçuk yılda 2420 hekim, bakanın (Sağlık Bakanı Fahrettin Koca) açıkladığı iki yıla karşılık geliyor, yurtdışına gitti. Yurtdışına gitmek isteyen hekim sayısı Bakanın açıkladığı gibi 640’larda değil, 2 bin 420’yi buldu.”

"Bu utanç verici tablonun mimarları, saray hükümetidir"

Ünsal, açıkladığı 2420 hekim arasında dil şartını yerine getiremeyen veya mali desteği sağlayamayan hekimlerin yer almadığını da ekledi. CHP’li Ünsal, “Bu utanç verici tablonun mimarları sağlık sistemini yönetemeyen saray hükümetidir” sözleriyle de eleştirdi.