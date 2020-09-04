CHP'li Ünsal: Ankara'da 180'den fazla hasta yoğun bakıma alınmayı bekliyor

CHP'nin doktor kökenli Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım yatak sayısı iki katına çıkarılmasına rağmen 180'den fazla hasta yoğun bakıma alınmayı bekliyor. Şehir hastanesinde odalardaki yoğun bakım yatağı sayısı artırılmasına, hatta koridorlarda hasta yatırılmasına karşın ihtiyaca yetmiyor." açıklamasında bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Ünsal, "Kapatılan Numune Hastanesi'ne şimdi yoğun bakım ünitesi kuruldu. Kapatılan diğer hastanelerde de yoğun bakım ünitelerinin açılması gündemde. Çünkü hasta sayısına yetmiyor. Saklamasalar, gerçek sayıları zamanında açıklasalardı bu kadar artış da olmazdı. Sağlık personeli de yoruldu. İnsanlar kurallara uymaz oldu" diye konuştu.

Ünsal, “Karantina süresi 14 gün olmasına karşın, virüse yakalanan İŞKUR'dan gelen personelden 8 gün işe gitmeyenin sözleşmeleri fesih ediliyor” iddiasında bulundu.