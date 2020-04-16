CHP'li Ünal, Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Salgın hastanesi yapılması elzem ise neden Atatürk Havaalanı'nın mevcut terminal binaları hastaneye dönüştürülmüyor?

Çinin Vuhan kentinden yayılarak 137 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 1518 kişi öldü. Birçok hastanede Koronavirüs için özel olarak birim oluşturulurken sahra hastaneler de kurulmaya başlandı. Bu doğrultuda İstanbul Atatürk Havalimanı yakınında bir hastane inşaatına başlandı.

Ancak alanda altyapı olmadığı ve beton dökülerek milyarlarca liralık pistlerin tahrip edildiği belirtiliyor. Hastaneyle ilgili eleştiriler sürerken, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş konu hakkında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Demirtaş, Bakan Koca'ya, “Vaka ve ölüm sayısının artması beklenmekte ve salgın hastanesi yapılması elzem ise neden Atatürk Havaalanı'nın mevcut terminal binaları veya oteli hastaneye dönüştürülmemektedir? Havaalanının pistleri kullanılamaz hale getirilerek, arsası yapılaşmaya mı açılacak?” diye sordu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Demirtaş, Atatürk Havalimanı'nda hastanenin bitmesiyle iki pistin artık kullanılamayacağına işaret etti. Büyük bir israfa imza atıldığını belirten CHP'li vekil şunları söyledi:

“Oysa Atatürk Havalimanı'nın hemen hastaneye çevrilebilecek terminal ve otel binaları vardır. Terminal binaları veya otelin daha kısa zamanda veya daha ucuz maliyetle hastaneye dönüştürülme imkanı varken, daha uzun zamanda ve çok daha büyük maliyetle yeni hastane yapılarak, stratejik öneme sahip olan Atatürk Havalimanı'nın bu şekilde kullanılamaz hale getirilmesi hem israftır, hem de akla başka sorular getirmektedir. Atatürk Havaalanı'na bu şekilde hastane yapıp pistleri kullanılamaz hale getirilerek, ileride havaalanı arsası yapılaşmaya mı açılmak istenmektedir.”