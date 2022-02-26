CHP'li Ünal Çeviköz'den 'çekimser oy' tepkisi: Tarih unutmayacaktır

CHP'li Ünal Çeviköz, "Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması kararına Türkiye’nin çekimser oy vermesini tarih unutmayacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alındığı oylamada çekimser oy kullanmasına tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı nedeniyle Avrupa Konseyi'nde dün yapılan oylamada, Rusya'nın konsey üyeliği askıya alınmıştı.

"Karadeniz’de dengeleri gözetmek ayrı, uluslararası hukuktan ve insan haklarından yana bir duruş sergilemek ayrı"

Twitter hesabından açıklama yapan Ünal Çeviköz, "1956 ve 1968’i 21. yüzyılda yeniden yaşıyoruz. Karadeniz’de dengeleri gözetmek ayrı, uluslararası hukuktan ve insan haklarından yana bir duruş sergilemek ayrı. Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması kararına Türkiye’nin çekimser oy vermesini tarih unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.