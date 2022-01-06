CHP'li Tutdere: Saray; uluslararası şirketlere verdiği sözünü tutmanın mutluluğunu yaşarken, yüz binlerce tütüncü işini kaybetti

Yetkisiz ve belgesiz tütün ticaretine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören düzenleme, 1 Ocak 2022 itibarıyla yeniden yürürlüğe girdi. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Sarayda bayram havası, tütün üreticileri arasında ise yas hâkim. Saray; uluslararası şirketlere verdiği sözünü tutmanın mutluluğunu yaşarken, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce tütüncü işini kaybetti” dedi.

"Yerliye hapis, yabancıya ödül; vicdanınız rahat mı?"

Yetkisiz ve belgesiz tütün ticaretine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemenin yeniden yürürlüğe girmesine, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak tepki gösteren Abdurrahman Tutdere, şunları söyledi:

“AKP iktidarının, sarmalık tütün ticaretine hapis cezası öngören zulüm yasası, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Sarayda bayram havası, tütün üreticileri arasında ise yas hâkim. Saray; uluslararası şirketlere verdiği sözünü tutmanın mutluluğunu yaşarken, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce tütün üreticisi, esnaf ve bu işten geçimini sağlayan yurttaşlarımız işini kaybetti, gelirinden oldu. Yüz binlerce ailenin, gencin, çocuğun hayalleri yıkıldı, dünyası karardı.

Soruyorum sizlere; bu insanlar nasıl geçinecek, taş mı yiyecekler? Mutlu musunuz, vicdanınız rahat mı? Bu mu yerli ve milli AK Parti? Yerliye hapis, yabancıya ödül. Sizleri bir kez daha milletin sesini dinlemeye davet ediyorum. Yazıktır, günahtır.”

Ne olmuştu?

Söz konusu düzenleme; ilk olarak 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe girmiş, tütün üreticileri bu düzenlemeyi yolları trafiğe kapatarak protesto etmişti. Tepkiler üzerine, düzenlemenin yürürlük tarihi 6 ay ertelenmişti. (ANKA)