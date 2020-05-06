CHP’li Turan Aydoğan: Devlet diyor ki avukatlar başının çaresine baksın

CHP İstanbul Milletvekili avukat Turan Aydoğan Koronavirüs sürecinde avukatların içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların çözümü noktasında bir destek paketi açıklanıp açıklanmayacağı konusunda Hazine ve Maliye Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Aydoğan, “Devlet diyor ki; avukatlar başının çaresine baksın” dedi.

CHP’li Aydoğan Koronavirüs sürecinden önce de 50 binin üzerinde meslektaşının ekonomik olarak zor durumda olduğu bilgisini paylaşarak şunları söyledi: “Avukatlar yargının kurucu unsurlarından biridir ve yargı sisteminde vatandaşla yakın teması olan ve adaletin tecellisi için çalışan bir meslek grubudur. Hali hazırda 50 binin üzerinde meslektaşımız ekonomik sıkıntı içindeyken bir de üstüne virüs önlemleri eklenince avukatların ekonomik olarak gittikçe yalnızlaştıkları maalesef ortada. Avukatların bugünkü koşullarda ekonomik sıkıntılardan dolayı intiharın eşiğine geldiği haberlerini okuyoruz. Benim bizzat bildiğim birçok örnek mevcut. Merkezi yönetim serbest meslek erbabı sayılan avukatlar için de acilen bir destek paketi açıklamalıdır.”

"Herkes başının çaresine baksın"

Koronavirüs ile mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için, duruşmalar 30 Nisan'a ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşmaların erteleme süresini 15 Haziran'a uzatıldığı açıklamasının ardından hukukçuların daha derin bir ekonomik güçlüğe düştüğünü vurgulayan Aydoğan, “Bu tür önlemler elbette gerekliydi fakat burada yapılması gereken alınan önlemlerden zarar görecek olan gruplara ekonomik desteğin de eş zamanlı olarak açıklanmasıdır. Fakat merkezi yönetim ‘Herkes başının çaresine baksın’ şeklinde bir anlayışla yol yürüyor. Sabit bir maaşı olmayan, ek gelirleri bulunmayan avukatların devlet desteğine ihtiyaçları var. Kiralarını, kredilerini ödeyemeyen, SSK, Bağ-Kur prim ödemelerini yatıramayan avukatlar bu süreçte görmezden gelinmemeli ve derhal somut adımlar atılmalı.” dedi.

"Avukatlara faizsiz kredi verilmeli"

Ayrıca avukatlık hizmetlerinin tamamında 6 ay süreyle KDV oranının yüzde 1’e indirilmesini ve bu süreçte zor durumda bulunduğunu beyan eden avukatlar için uygun ve avantajlı şartlarda kredi paketlerinin devreye alınmasının teşvik edilmesi, bankalar tarafından 6 ay sonra ödemeli teminat aranmaksızın, faizsiz destek kredisi sağlanması gerekliliğini vurgulayan Aydoğan, “Hak arayışında ön saflarda yer alan avukatların mesleklerine devam edebilmeleri için bu düzenlemelerin acilen yapılması gerek. Adalete de en az sağlık kadar ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

"Mesleğe yeni başlamış avukatlar yok sayılıyor"

Soru önergesinde yapılması gerekenler noktasında önerilerde de bulunan Aydoğan, diğer birçok meslek grubundan ayrı olarak, mesleğine uzun süre ara verdikten sonra çalışma yaşamına başlasa da hemen para kazanamayan avukatların üzerindeki ekonomik baskıyı kaldırmak ve destek sağlamak adına banka kredisi, SGK ödemesi ve vergi borçlarının erteleme süresinin ilgili meslek grubu için ayrıca uzatılması gerektiğini ifade ederek, “Avukatlık kamu hizmetidir fakat avukatlar serbest meslek erbabıdır. Bu sebeple SSK ile BAĞ-KUR prim ödemelerini kendileri yapar. Ayrıca geçici iş görememezlik ödeneği için 450 gün prim ödeme zorunlulukları var. Mesleğe yeni başlamış meslektaşlarımızı düşünün. Onlar bu ödenekten de mahrum kaldı. Resmen yok sayılıyorlar. Durum ortada. Yapılması gerekenler barolar tarafından da defalarca deklare edildi. Ben de yinelemek ve sorunun çözümü noktasında destek sunmak adına konuyu Meclis gündemine taşıdım ve bu önergeyi verdim. Konunun takipçisiyim. Sorunun hızla çözülmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.