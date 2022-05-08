CHP'li Turan Aydoğan’dan Anneler Günü’nde Gülsüm Elvan’a ziyaret: “Berkin'imin anısının, isminin sürüyor olması, beni yalnız hissettirmiyor”

CHP Milletvekili Turan Aydoğan, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ı ziyaret etti. Gülsüm Elvan “Berkin'imin anısının, isminin sürüyor olması, beni yalnız hissettirmiyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Anneler Günü’nde Gezi Direnişi’nde polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ı ziyaret etti.

Turan Aydoğan, Gülsüm Elvan'la yaptığı görüşmede, "Berfo Ana, Fadime Göktepe, Gülsüm Anne ve diğer annelerimiz, hem yaşamını yitiren çocuklarımızın hem annesiz kalmış çocuklarımızın hem de artık bizlerin anneleri" diye konuştu.

Gülsüm Elvan'a, “Biz sizi her gördüğümüzde ve yanınıza geldiğimizde küçük birer Berkin oluyoruz” diyen Aydoğan, “Bugün de yanınıza hüznünüzü büyütmek için gelmedim. Her Anneler Günü'nde çocuklar nasıl annelerine çiçekler götürüyorsa o duyguyla geldim. Berkin küçücük bir çocuktu ancak pek çok evrensel değerin simgesi oldu” ifadelerini kullandı.

Gülsüm Elvan ise şunları söyledi:

"Bugün Denizler nasıl unutulmadıysa bizim çocuklarımız da unutulmasın"

“Bazen sokakta, anmalarda, davalarda hiç tanımadığım insanlar yanıma geliyor. İçten biçimde sarılıyorlar. Çocuklarına Berkin ismini verdiklerini söylüyorlar. Bu mutluluk verici. Berkin'imin anısının, isminin sürüyor olması, beni yalnız hissettirmiyor. Ankara'da bir çocuk yurdu açıldı, Berkin'in adını vermişler. Bunlar acımızı biraz hafifletiyor. Bugün Denizler nasıl unutulmadıysa bizim çocuklarımız da unutulmasın.”