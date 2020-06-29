CHP'li Turan Aydoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a sordu: YKS'de 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkartıldığı iddiaları doğru mudur?

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'ndeki 12 öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan 30 dakika erken çıkartıldığı iddialarıyla ilgili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "İddialar doğru mudur?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Turan Aydoğan, İstanbul Küçükçekmece’deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde YKS’ye giren öğrencilerin sınavdan 30 dakika erken çıkartılması iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Aydoğan, eğitim sistemindeki çarpıklıklara da vurgu yaparak, "YKS'de 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkartıldığı iddiaları doğru mudur?" diye sordu.

"Sınavdan 30 dakika erken çıkarmak çıkarmak, gençlerin hayatından çalmaktır"

Küçükçekmece’deki olayın araştırılması ve kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğini belirten Aydoğan, "Öğrencilerin sınavdan 30 dakika erken çıkarılmasının hiçbir gerekçesi olamaz. Yangın mı çıkmış? Sel mi basmış? Olağanüstü bir durum yaşanmış olsa anlaşılır ve onun da telafisi bir şekilde yapılır fakat böyle bir durum da yok ortada. Sürecin takipçisi olacağım. Öğrencilerimizin ve ailelerin ne zorluklar çekerek bu sınava hazırlandıklarını çok iyi biliyoruz. Onların döktüğü alın teri ve harcanan maddi ve manevi emekler bu ülkenin geleceği içindir. Bu bilinçle hareket eden bir yönetim olmalı ki bu emekler boşa gitmesin" diye konuştu.

Aydoğan, Oktay'a şu soruları yöneltti:

*İstanbul Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkartıldığı iddiaları doğru mudur?

*2 milyon 433 bin 219 kişinin girdiği bir sınavda her dakikanın önemi ortadayken; infial yaratan olayda hak kaybına uğrayan öğrencilerin mağduriyetleri nasıl giderilecektir?

*İstanbul Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen YKS’de 12 öğrencimizin mağdur olmasına sebebiyet veren sorumlular kimlerdir? İlgili kişiler hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır?

*İlgili iddialar ışığında sınava giren adayların mağduriyetleri hususunda gerekli açıklama ne zaman yapılacaktır?

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