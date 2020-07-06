CHP'li Turan Aydoğan 2001'de değişiklik yapılan Avukatlık Yasası'yla ilgili Bülent Arınç ve Cemil Çiçek'in sözlerini hatırlattı

Çoklu baro düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Adalet Komisyonu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Turan Aydoğan, Avukatlık Kanunu’nun 2001 yılında 90’dan fazla maddesinin değiştirildiğini hatırlatarak, ""Sizin akil ağabeyleriniz bugün kaldırdığınız yasayı böyle çıkardılar" dedi.

"O tarihlerde bu maddeler değişirken bakalım parti temsilcileri neler söylemiş?" diyen CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, bugün teklifi getiren AKP'nin o gün neler söylediğini anlattı.

Aydoğan, MHP sözcüsü İsmail Çevik'in o tarihte, "Vesayet kaldırılıyor, hakikaten çok güzel bir yasa yapıyoruz" dediğini belirtti.

"Sizden önce birileri gelmiş, vesayeti kaldırmış"

"Dönemin DYP sözcüsü, daha sonra AKP'de siyasete devam eden Ahmet İyimaya’nın 2001 yılındaki, "Bu tasarı baroyu yeniden ele alıyor; Anayasa'nın meslek örgütleri tanımındaki daraltıcı sınırlar içerisinde yeniden bir baro tanımı geliyor. Gerçekten, şu anda, barolar ve Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı'nın yasal vesayeti altında bulunan, bağımsız karar alma organları niteliğinde değil, bu kaldırılıyor" ifadelerini hatırlatan Aydoğan, "Yani vesayeti kaldırmak sizden önce olan bir iş, siz, yine 'Vesayeti kaldırıyoruz' diyebilirsiniz bu yasayla ama sizden önce birileri gelmiş, vesayeti kaldırmış" diye konuştu.

"Bülent Arınç bugün söylediklerimizi 2001'de söylüyordu"

Dönemin Fazilet Partisi sözcüsü, sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından Bülent Arınç’ın 2001 yılındaki değişiklik üzerine yaptığı yoruma vurgu yapan Aydoğan, Arınç'ın yasayı övdüğünü söyledi.

Aydoğan Arınç'ın o dönem şu ifadeleri kullandığını aktardı:

‘Bir bakıma, Adalet Bakanlığının vesayeti daraltılıyor, Türkiye Barolar Birliği, mahallindeki baroların bir üst kuruluşudur. Anayasa'nın 135'inci maddesine göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından birisidir. Kamuoyunda Türkiye Barolar Birliği üzerinde olumsuz bir imajın bulunduğunu üzülerek düşünüyorum. Barolar Birliğinin tarafsızlığını yitirdiği ve politize bir kuruluş hâline geldiği kanaati yaygındır; özellikle başkanın şahsında, siyasi düşünce ve ideoloji ön plandadır. Üzüntü verici bir olaydır. Meslektaşlarımızın çıkarlarını düşünme ve onları kollama açısından görevi vardır. Bir ikinci temsil ettiği savunma gücü karşısında Türkiye'de söylenebilecek, yapılacak çok şey vardır.’

"Bu ithal bir yasa, saraya da ithal"

Dönemin Fazilet Partisi sözcüsü, sonra AKP kurucularından Cemil Çiçek’in "Türkiye'de gerçek anlamda bir hukuk devleti olacaksa böyle bir yasayı hayata geçiriyoruz" yorumunu paylaşan Aydoğan, "O da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kulu Üyesi şu anda. Kaldırmaya çalıştığınız, eleştirdiğiniz yasa bu gerekçelerle hayata girdi. Abilerinize sorsaydınız. Bu ithal bir yasa, saraya da ithal. Bu yasayı siz savunmaya devam edeceksiniz gibi geliyor ama durum bu. Sizin akil ağabeyleriniz bizim de ağabeylerimiz, ben de ağabey diyorum. O akil ağabeyler sizin kaldırdığınız yasayı böyle çıkardılar, siz şimdi politik çıkarlarınız için onları da zora soktunuz. Nasıl bir dönemden geçiyoruz da siz bunları yapıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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