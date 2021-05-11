CHP'li Tuncay Özkan: İçişleri Bakanı, Sedat Peker'in mafya olduğunu yeni öğrenmiş, hadi oradan yürü git evine

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, daha organize suç örgütü liderliğinden mahkum olan Sedat Peker'in yayınladığı videoların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. "Sedat Peker'in mayfa olduğunu bilmeyen içişleri bakanı o koltukta oturamaz" diyen Özkan,

Gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda Bakan Soylu'ya yönelik "Sedat Peker'in ne olduğunu bilmiyorsan o koltukta ne oturuyorsun, yürü git evine" diyen Özkan, devletin daha önce mafya babalarına kırmızı pasaport verdiğini hatırlatarak "Sorun mafyanın ekonomi-politiğinde, paydaşlığında, ortaklığında. Biz Susurluk'ta ne gördük? Bu ortalık, ülkenin başbakanından en alttaki kadrodaki devlet görevlisine kadar gidiyor" dedi.

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"İç savaş yaşıyorlar"

AKP hükümetinin daha önce FETÖ ile işbirliği yaptığını hatırlatan Özkan, "Bütün mafya babalarını Ergenekon çuvalının içine attılar. Fethullah'la birlikte kim yürüme kararı aldı? Bugünkü siyasi kadro aldı. Bir tek bu arkadaşlar ortak olmayı kabul ettiler. Peki Fethullah bunu niye yaptı? Yağma suçu işleyecek, para toplayacaktı. Neyle yapacaktı bunu? Kendi mafyasıyla yapacaktı. Mafya kendisine biat etmeyince tıpkı Amerika'daki gibi polisten ve askerden kendisine bir mafya oluşturdu. Dinledi, izledi, şantaj yaptı, partilerin siyaset yapma olanaklarına müdahale etti" dedi.

Sedat Peker’in videolarını “Derin ilişkiler ağında Susurluk’tan daha ileri bir aşamadayız” diye nitelendiren Özkan, ortaklar arasında iç savaş yaşandığını belirtti ve hukukun üstünlüğüne inanarak bu kirliliğin temizleneceğini söyledi.