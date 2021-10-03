CHP'li Torun: Yanlış anlaşılmadan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü’nden özür dilerim

"Şehrin ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi çarpık bir kentte hiç olmaz. Kadıköy deseniz daha da fena olmaz. Hafta içi yani Perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite” paylaşımının ardından "Bugün konuşmacı olduğum söyleşilerden biri iptal edildi. Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı almışlar" açıklamasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden özür diledi. Torun, "Fenerbahçe taraftarı olduğu düşünülen” demem gerekirken, 'Fenerbahçe' yazmış olmamdan dolayı kulübün kurumsal kimliğini hedef almış gibi göründüm" dedi.

Torun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kent yaşamına dair yazdığım şahsi düşüncelerimin bu noktalara kadar gelmiş olmasına ve Fenerbahçe camiasını incitmiş olmasına üzüldüm. Yaptığım açıklamada “Fenerbahçe taraftarı olduğu düşünülen” demem gerekirken, “Fenerbahçe” yazmış olmamdan dolayı kulübün kurumsal kimliğini hedef almış gibi göründüm. İyi bir futbol izleyicisi olmadığım için olsa gerek bu farkı çözümleyememiş olmalıyım. Yanlış anlaşılmadan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü’nden özür dilerim. Şahsıma, aileme ve yanımda duran herkese cinsiyetçi yaklaşım içinde olan, tehditler ve hakaretler eden, linçle kişileri sindirmeye çalışan, Fenerbahçe’yi temsil etmediğine inandığım kişileri ayırmak kaydıyla incinen herkes için de üzüntülerimi bildiririm." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe özür çağrısı yapmıştı

Fenerbahçe'den dün yapılan açıklamada ise, "Sn. Torun’un, Kulübümüzü hedef alan bu yaklaşımını kınıyor, temsil ettiği kimlikler ile zıt bir yaklaşım ortaya koyarak camiamızı gerginliğe sevk eden, provokasyona sebep olan sosyal paylaşımlarına son vermesini, kulübümüz ve camiamızdan özür dilemesini bekliyoruz." denilmişti.

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