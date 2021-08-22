CHP'li Torun'dan Dışişleri Bakanı'nın 'vize' yanıtına tepki: Neyi saklıyorsunuz?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye girişlere kolaylık sağlayan “C1 vize” uygulaması üzerinden insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarına, “İşlemler yetkili kurumlarımız tarafından yerine getiriliyor” karşılığını verdi. Çavuşoğlu’na tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Neyi saklıyorsunuz?" diye sordu.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Sevgi'nin haberine göre, Torun, Irak, Cezayir ve Libya vatandaşlarını kapsayan, sadece ticaret, sağlık ve turizm amaçlı seyahatlerde kullanılabilen ve 60 gün süresi bulunan C1 tipi vize uygulamasıyla ilgili iddiaları TBMM gündemine taşımıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Neyi saklıyorsunuz? diye sordu.’nun yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi hazırlayan Torun, “C1 vize ile ülkemize gelen yabancı sayısı kaç? C1 vize alarak Türkiye’ye gelen ancak yasal süre içinde ülkeyi terk etmeyen yabancı ülke vatandaşları var mı? Varsa sayısı kaç? C1 vize istismar edilerek insan kaçakçılığında kullanıldığı iddiası belgesi tarafınıza ulaştı mı” sorularını yöneltti.

Çavuşoğlu, “C tipi e-vize, Cezayir, Irak ve Libya’dan iş-ticaret, turizm amacıyla gelecek yabancılara vize kolaylığı amacıyla 2016’da hayata geçirildi. C tipi e-vize uygulaması, 2019’da Cezayir’de, 2020’de Irak’ta sonlandırıldı. Libya’da da Mart 2020’den bu yana uygulanıyor. Her tür vize tipi için vize süresini yahut vize muafiyet süresini ihlal eden yabancılara ilişkin işlemler, yetkili kurumlarımız tarafından 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde yerine getiriliyor” ifadelerini kullandı.