CHP'li Torun'dan Belediye Başkanları Çalıştayı'na ilişkin açıklama: Vatandaşa nasıl destek olunabileceği değerlendirildi

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kayseri'de düzenlenen CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'na ilişkin, "Kara Kış Fonu'nu konuştular. Ekonomik buhranın tam derinlemesine içine girdiğimiz bu günlerde, vatandaşın hem gıdaya ulaşmakta zorluk çektiği, ay sonunu getiremediği, derin bir krizin içinde olduğu bu dönemde nasıl katkıda bulunabiliriz, nasıl destek olabiliriz, hangi yöntemlerle bunu sağlayabiliriz, kendi aralarında da bunu değerlendirdiler. Ayrıca şu anda kaynak olarak da ciddi sıkıntıları var. Kaynakları artırabilme adına yine kendi aralarında değerlendirme yaptılar" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki CHP'li belediye başkanları Kayseri'de buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılan çalıştayın ana teması, "Kara Kış Fonu" oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, çalıştaya ilişkin basın mensuplarına değerlendirme yaptı. Torun, "Belediye başkanlarımız, Kayseri'nin 16 ilçesinde vatandaşlarımızla, Kayserili hemşerilerimiz ile bir araya geldiler. Onların sorunlarını dinlediler, aynı zaman çözüm önerilerimizi anlattılar. Çok önemli bir buluşma oldu. Vatandaşımız, bu zor günlerde dertlerinin dinlenilmesini istiyor. Muhatap arıyor. Belediye başkanlarımız da halka en yakın, halkın sorunları içerisinde sürekli görev yapan arkadaşlarımız. Onlar da Kayserili hemşerilerimizi ziyaret ettiler ve iyi bir birliktelik oldu" dedi.

Torun, çalıştayın cumartesi günü açılışıyla birlikte sunumların yapıldığını ifade ederken, "Kadın Kolları Başkanımızın (Aylin Nazlıaka) bir sunumu oldu. Ardından Gençlik Kolları Genel Başkanımızın (Gençosman Killik) bir sunumu oldu. Kütahya Milletvekilimiz (Ali Fazıl Kasap), işitme engelliler ile ilgili bir projeyi tanıttı" diye konuştu.

"Vatandaşın ay sonunu getiremediği bir dönemde nasıl destek olabiliriz, bunu değerlendirdiler"

Belediye başkanlarının ‘yuvarlak masa’ toplantıları yaptığını söyleyen Torun, "Kendi aralarında moderatör eşliğinde çalışma yaptılar. Kara Kış Fonu'nu konuştular. Ekonomik buhranın tam derinlemesine içine girdiğimiz bu günlerde, vatandaşın hem gıdaya ulaşmakta zorluk çektiği, ay sonunu getiremediği, derin bir krizin içinde olduğu bu dönemde nasıl katkıda bulunabiliriz, nasıl destek olabiliriz, hangi yöntemlerle bunu sağlayabiliriz, kendi aralarında da bunu değerlendirdiler. Ayrıca şu anda kaynak olarak da ciddi sıkıntıları var. Kaynakları artırabilme adına yine kendi aralarında değerlendirme yaptılar. Bilgi alışverişinde bulundular" dedi. Torun, belediye başkanlarının yaptığı yuvarlak masa toplantılarındaki çalışmaların sonuçlarının, uzmanlar tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacağını ekledi.

"Yoğun bir katılım oldu"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi sabahı Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret ettiğini hatırlatan Torun, Kılıçdaroğlu'nun kentteki temaslarına ilişkin şunları söyledi:

"Genel Başkanımız, öğleden sonra da engelli aileleriyle bir araya geldi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, Avcılar Belediye Başkanımız Turan Hançerli de katıldı. Çok geniş bir organizasyon ve oldukça yoğun bir katılım oldu. Orada engelli vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın aileleri de beklentilerini ifade etti. Genel Başkanımız da orada görüşlerini ifade etti. Akşam saatlerinde de kanaat önderleri ile bir araya geldi. Onlarla bir araya geldi ve durum değerlendirmesi yaptı."

"Vatandaşlarımız 'daha sık gelin' diye talepte bulunuyorlar

Torun, toplantının Kayseri'de yapılmasının nedeni, "Biz, bu tür toplantılarımızı belediyelerimizin olmadığı yerlerde yapıyoruz. Çünkü biz, bu illerimizde kendimizi çok fazla anlatma fırsatı bulamadık. Hep başkaları anlattı, başkalarından duydular. Ama gittiğimiz yerde belediye başkanlarımız, partililerimiz anlatıyor. Bu gerçekleştiğinde de çok geniş bir kabul, karşılık görüyoruz. Gerçekten vatandaşlarımız, ‘Biz sizi böyle bilmiyorduk, bize farklı anlatılmıştı, biz sizi anlamamışız, tanımamışız, daha sık gelin’ diye de talepte bulunuyorlar. Bundan sonraki toplantılarımızı da ya çok az belediyelerimizin olduğu illerimizde ya da hiç olmayan illerde gerçekleştireceğiz" sözleriyle anlattı. (ANKA)