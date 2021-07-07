CHP'li Torun: Belediye gelirlerimde yıl sonuna kadar kesinti yapılmamalı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hangi siyasi partiden olursa olsun tüm yerel yönetimlerin maddi sıkıntıda olduğunu belirterek, geçmiş yıllarda hayata geçirilen “belediyelere gelir kesintisi ertelemesi” uygulamasının 2021 yılı için de geçerli olmasını istedi. Torun, iktidara çağrıda bulunarak, “Hâlâ neyi bekliyorsunuz? İktidara çağrımızdır: Yerel yönetimlerin gelirlerinde 2021 yılı sonuna kadar kesinti yapılmamalıdır. Bu sorunun siyasi partisi yoktur” dedi.

Torun, yazılı basın açıklaması yaparak yerel yönetimlerin içerisinde olduğu ekonomik sorunları dile getirdi. Parti fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin maddi sıkıntıda olduğunu belirten Torun, iktidara seslenerek, 2021 yılı sonuna kadar gelirlerden kesinti yapılmaması çağrısında bulundu. Torun’un açıklaması şöyle:

"Gelir kesintileri yüzde 50'ye kadar çıktı"

“Ülkemizde zaten var olan ekonomik sorunlar, siyasi iktidarın kötü yönetimi nedeniyle tam bir buhrana dönüştü. Yerel yönetimler de bu durumdan olumsuz etkilendi. Özellikle pandemi sürecinde, yerel yönetimlerin gelirleri büyük oranda azaldı ancak sorumlulukları arttı. Merkezi yönetim ise yerel yönetimleri destekleyecek olumlu bir adım atmadı. Tam tersine, belediyelerin borç yapılandırma ve kamuya olan diğer borçları için genel bütçe gelirlerinden aldıkları paylardan yapılacak kesinti oranlarını yüzde 50’ye kadar çıkardı.

Siyasi iktidar geçtiğimiz yıllarda, yerel yönetimlerin İlbank paylarındaki kesintileri ortalama 4 ay boyunca sıfırlama uygulamasına gitmişti. Ancak bu yıl için henüz bu adım atılmadı. İktidara soruyoruz: Temmuz ayındayız hala neyi bekliyorsunuz? Şu anda hangi siyasi partiden olursa olsun yerel yönetimler, gelirlerinin azalması nedeniyle maddi sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bu sorunun siyasi partisi yoktur.

"Yerel yönetimlerin gelirlerinde 2021 yılı sonuna kadar kesinti yapılmamalı"

CHP olarak siyasi iktidara çağrımızdır: Yerel yönetimlerin gelirlerinde 2021 yılı sonuna kadar kesinti yapılmamalıdır. Bu uygulama zor durumda olan yerel yönetimlere ve hizmet bekleyen vatandaşlarımıza bir nebze de olsa nefes olacaktır. Bir avuç şirkete milyarlarca liralık vergi muafiyetleri tanıyan bu iktidar, milyonlarca insanın hizmet beklediği yerel yönetimlere destek olmak zorundadır." (ANKA)