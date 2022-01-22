CHP’li Torun: 4 büyükşehir belediyemizin 6 büyük projesi, bir yıldır Erdoğan’dan tek imza bekliyor

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “4 büyükşehir belediyemizin 6 büyük projesi, bir yıldır Erdoğan’dan tek imza bekliyor. Projelerin toplam bedeli bugünkü döviz kuruyla yaklaşık 20 milyar lira. Açık söylüyorum: Vatandaşa gidecek bu hizmetlerin önündeki tek engel, Erdoğan’dır” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmadığı için hayata geçirilemeyen projelerini, açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamada Torun; İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana büyükşehir belediyelerinin, toplamda 20 milyar lira tutarındaki 6 projesinin Erdoğan’ın “tek imzasını” beklediğini bildirdi.

Torun, CHP’li büyükşehir belediyeleri tarafından finansman anlaşmaları yapılan 5 büyük projenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmaması ve 2022 Yılı Yatırım Programı’na alınmaması nedeniyle hayata geçirilemediğini belirtti. Torun, şu bilgileri verdi:

İstanbul'da 2 ulaşım projesi

"İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 300 otobüs alımı için 90 milyon euro ve Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap arası metro hattı için 638 milyon dolarlık maliyet üzerinden anlaşmalarını tamamladı. Hazine garantisi gerekmeyen projelerin hayata geçmesi için Erdoğan’ın onayı ve Yatırım Programı’na alınması gerekiyor. Talebe yaklaşık 1 yıldır yanıt verilmedi."

İzmir'de deprem konutları bekliyor

"İzmir Büyükşehir Belediyemiz, 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından, ‘Afet Sonrası Acil Destek Kredisi’ için Dünya Bankası ile 340 milyon dolarlık anlaşma sağladı. Orta hasarlı binaların dönüşümü için kullanılacak kredinin alınması için Cumhurbaşkanı’nın izni gerekiyor. Talebimize yaklaşık 1 yıldır yanıt gelmedi."

Muğla'da su ve enerji projeleri

"Muğla Büyükşehir Belediyemiz ‘İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması’ ile ‘Yenilenebilir Enerji Santralleri Kurulumu’ projeleri kapsamında kredi anlaşmaları yaptı. Toplam bedeli 63,5 milyon euro olan ve Hazine garantisi istenmeyen kredi anlaşmasının tamamlanması için Cumhurbaşkanlığı’nın onayı sonrası Yatırım Programı’na alınması gerekiyor. 1 yıldan fazla süredir yanıt verilmedi."

Adana'da metro projesi

"Adana Büyükşehir Belediyemiz, ‘Akıncılar-Stadyum Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’ için kredi anlaşması yaptı. Belediye meclisinden de karar alındı. Yine Hazinesi garantisi istenmeyen 275 milyon dolarlık projenin hayata geçirilmesi için Erdoğan’ın onayı ve Yatırım Programı’na alınması gerekiyor. Talebimize yaklaşık 1 yıldır yanıt verilmedi.”

"Erdoğan'dan tek imza bekliyor"

CHP’li Torun, “4 büyükşehir belediyemizin 6 büyük projesi, bir yıldır Erdoğan’dan tek imza bekliyor. Projelerin toplam bedeli bugünkü döviz kuruyla yaklaşık 20 milyar lira. Açık söylüyorum: Vatandaşa gidecek bu hizmetlerin önündeki tek engel, Erdoğan’dır. Belediyelerimize karşı izlenen bu politika organize bir kötülüktür. Erdoğan, ‘Hiçbir ayrım yapmadan tüm belediyeleri destekliyoruz’ diyor. Bu yapılan partizanlık değil de nedir?” değerlendirmesini yaptı.