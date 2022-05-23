CHP'li Toprak'tan Finlandiya ve İsveç açıklaması: İktidar, Biden’dan gelecek bir randevuyla ikna olup geri adım atarsa sürpriz olmaz

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik itirazına ilişkin, "İktidar, Beyaz Saray’dan, Biden’dan gelecek bir randevuyla ikna olup geri adım atarsa sürpriz olmaz" dedi.

CHP’li Toprak, haftalık değerlendirme raporunu bugün yayımladı. ABD-NATO ve batılı liderlerin iktidarın iki ülkenin üyeliğine ilişkin bir süre sonra ikna edileceğine, geri adım atacağına, vetodan vazgeçeceğine inandığını belirten Toprak, “İsveç ve Finlandiya hükümet başkanlarını 19 Mayıs’ta Beyaz Saray’da ağırlayan Biden, Türkiye’nin tavrından söz etmeksizin iki ülkenin üyeliğine ‘tam ve en güçlü desteği verdiklerini’ belirterek, iki ülkenin üyelik sürecinde herhangi bir saldırganlıkla karşılaşmaları durumunda da ‘güvenlik güvencesi’ garantisi vaat etti. Kanımca iktidarın beklentisi, bu ziyaretler ve gelişmeler sonrası, Beyaz Saray’dan, Biden’dan CB Erdoğan’a bir davet gelmesi ya da randevu verilmesi. Hiç birisi olmazsa, Biden’ın CB Erdoğan’ı telefonla araması” dedi.

Toprak’ın değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı: “18 Mayıs’ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Stratejik Mekanizma görüşmelerini gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, görüşmenin ‘çok pozitif geçtiğini’ ifade etmesi ve liderler düzeyinde bir görüşmenin de olabileceğini vurgulaması, iktidarın Biden’dan bir randevu ya da telefon beklediği görüşümüz teyit ediyor. CB Erdoğan Biden ile görüşme-davet gerçekleşirse, S-400 yaptırımları, F-16 satışı, Halkbank davası, Türkiye’nin F-35 projesine geri dönmesi vb. konularda bilinen talepleri gündeme getirerek ABD’den olumlu tavır ve adım beklediklerini belirtecektir. Üstte verdiğim örnekler anımsandığında iktidarın ekonomide, iç ve dış politikadaki sıkışmışlığıyla pazarlık marjının fazla olmadığını öngörmek mümkün. Kaldı ki Finlandiya-İsveç meselesinin perde gerisindeki gerçek aktör ABD’dir. İktidar asıl pazarlığı yürütecekse bu iki ülkeyle değil, hamileri konumundaki ABD ile yürütecektir.”