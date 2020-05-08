CHP'li Toprak: Bahisçilere ve yayıncı kuruluşun taleplerine boyun eğen TFF'nin kararını hatalı buluyorum

CHP İstanbul Milletvekili ve Gençlik ve Spordan sorumlu eski Devlet Bakanı Erdoğan Toprak, liglerin başlatılması kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu. "Bilim Kurulu’nun kesin kararı ve onayı olmamasına rağmen TFF’nin Ligleri 12 Haziran’da başlatma kararını hatalı buluyorum" diyen Toprak, "Bahisçilere ve yayıncı kuruluşun taleplerine boyun eğen TFF, illa da ligleri başlatacaksa bunu sadece 2 üst ligle sınırlı şekilde ve deplasmansız yapmalıdır" dedi.

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Toprak, şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ilk resmi korona vakasının 10 Mart’ta açıklanmasına rağmen maçları seyircisiz oynatmaya devam etti. İki spor adamı pozitif çıkana kadar yanlışta ısrar eden ve ancak 20 Mart’ta ligleri tatil eden TFF, şimdi de 12 Haziran’da tüm liglerin başlatılması kararıyla bir başka yanlışa imza atmaktadır. Ülke sporunun ve sporcuların geleceğini, sağlığını, bahisçilerin, yayıncı kuruluşun çıkarlarına feda etmektedir. TFF Başkanı hem kararı alıp hem de topu Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu’na atarken, Sağlık Bakanı ise kararın sorumluluğunun tümüyle TFF’ye ait olduğunu söylemektedir. Bugüne kadar salgınla ilgili tüm önlemlerde salgının gerisinde giden iktidar, ağır ekonomik çöküşün yarattığı tabloyla panik içinde erken normalleşme adımları atmaktadır. Sözde özerk TFF’ye aldırtılan ligleri başlatma kararı da bu riskli erken normalleşme adımlarından birisidir.

Kulüplerimizin borç batağında olduğu bilinmeyen bir şey değil. Bankalarla geçen yıl yapılan kredi yapılandırmaları, pek çok alanda olduğu gibi salgın nedeniyle gelecek sezon sonuna ertelenerek kulüplere nispi bir rahatlama sağlanabilir. Ancak liglerin başlatılmasıyla ilgili ısrarın asıl nedeni, iktidara yakın bir şirkete yıllık 9 milyar gelir garantisiyle özelleştirilen şans ve bahis oyunlarındaki gelir kaybı ile Süper Lig’in naklen yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports’un uğradığı zararın telafisi içindir. TFF Başkanı, lig ertelendiği için ödemeleri durduran yayıncı kuruluşun 588 milyon TL’lik ödemeyi yapmadığını söylemektedir. MASAK’ın yılda 40-50 milyara (7 milyar dolar) ulaştığını tespit ettiği yasa dışı bahis de göz önünde tutulduğunda spordan, futboldan nemalanan geniş bir lobi mevcut.

Şimdi salgın sonlanmadan ligler başlatılarak Türk sporu, sporcuların ve toplumun sağlığı çıkar lobilerine feda edilmektedir. İktidar aleyhine en küçük bir haberde yüzlerce internet haber sitesine erişim yasağı getiren BTK’nın sporu, kulüpleri, küçük yaştaki gençleri milyarlarca dolar istismar eden, kazançlarını tek kuruş vergi ödemeden yurt dışına transfer eden yasa dışı bahis siteleri karşısındaki çaresizliği ibret vericidir. Bilim Kurulu’nun kesin onayı olmamasına rağmen alınan bu kararın tümüyle siyasi olduğu ve iktidarın isteğiyle alındığı açıktır. Ligler illa da başlatılacaksa; Bilim Kurulu’nun onayı ve belirteceği tarihte, deplasmanlı olarak değil altyapısı, sağlık, hijyen ve karantina koşulları en uygun tek bir ilde, İstanbul’da, sadece Süper Lig ve TFF 1.Lig ile sınırlı olmak şartıyla izin verilmelidir. Aksi halde tüm liglerin deplasmanlı olarak oynatılmasının 8 hafta boyunca yaratacağı yoğunluk salgında 2. dalgayı tetikleyecek ve sporcularımızın performansını düşürecektir. Sporun, sporcularımızın, kulüplerimizin geleceği, insanlarımızın hayatı, birilerinin siyasi ve ekonomik çıkarına feda edilemeyecek kadar önemli ve değerlidir.”