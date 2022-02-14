CHP’li Toprak 6 muhalefet liderinin görüşmesini yorumladı: Kılıçdaroğlu’nun ittifak içinde bir kabul gördüğünü görüyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Erdoğan Toprak, altı partinin toplantısından adaylık tartışmalarına dair çıkan sonuca ilişkin “Sayın Kılıçdaroğlu’nun ittifak içinde bir kabul gördüğünü görüyorum. Masadan onay çıkmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Ancak en yakın aday o gibi duruyor” dedi. Toprak, Kılıçdaroğlu’nun ittifak içinde kabul gördüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun çağrısı sonrası cumartesi gecesi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da çalışma yemeğinde bir araya gelmişti.

Altı saate yaklaşan görüşme sonrasındaki ortak açıklamada ”Yarının Türkiye’si için önemli bir adım attık” denmişti. Genel başkanlar, parti temsilcileri tarafından hazırlanan güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını 28 Şubat’ta, hep birlikte kamuoyuna duyurma kararı almıştı.

"En yakın aday Kılıçdaroğlu"

Adaylık konusuyla ilgili Cumhuriyet‘ten Selda Güneysu ve Sarp Sağkal’a konuşan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun ittifak içinde bir kabul gördüğünü görüyorum. Masadan onay çıkmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Ancak en yakın aday o gibi duruyor” dedi.

Toprak şunları söyledi:

“Ben, seçime yönelik bir kaygı duymuyorum. Millet ittifakı, toplumdaki ayrışmayı ortadan kaldıran bir yapıya doğru gidiyor. Tüm kesimleri içinde barındıran bir süreç yaşıyoruz. Seçim sonrasındaysa çok dikkatli adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum.”